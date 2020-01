El autor de la masacre fue identificado como Jaroslav Hanel. Ocurrió en un tranquilo barrio de Honolulu

Dos policías murieron asesinados el domingo durante un tiroteo en Honolulu, informó el gobernador de Hawaii. Los agentes habían respondido a un reporte de agresión cuando encontraron a un hombre con un arma de fuego, quien comenzó a disparar, baleando a dos oficiales, reportó el The Honolulu Star-Advertiser, causando gran conmoción entre la población local.

La Policía respondió a una llamada de auxilio de una mujer que había sido apuñalada en la pierna y encontró al residente Jaroslav “Jerry” Hanel, de unos 60 años, quien abrió fuego de inmediato contra los agentes y sin mediar advertencia. Como consecuencia los oficiales Tiffany Enríquez, veterana de siete años, y Kaulike Kalama, con nueve años de servicio y una niña de un año, perdieron la vida, según confirmó la jefa de Policía de Honolulu, Susan Ballard.

“Todo nuestro estado está de luto por la pérdida de los dos agentes de la Policía de Honolulu que murieron en cumplimiento de su deber esta mañana”, dijo el gobernador David Ige en un comunicado.

El vecindario en el que se registró el tiroteo está hacia el final de Waikiki Beach entre el Zoológico de Honolulu y el famoso Monumento Estatal Diamond Head. La zona se encuentra repleta de turistas y locales, especialmente durante el fin de semana. “Sonaron muchos disparos, muchos disparos y sonidos fuertes”, dijo Peter Murray, un residente de Honolulu.

“Estamos de luto junto con el Departamento de Policía de Honolulu y otros agentes que pusieron su vida en juego para mantenernos a salvo”, dijo la legisladora estatal Kimberly Marcos Pine. La casa en la que se cree que estaba el supuesto agresor se incendió y rápidamente fue consumida por las llamas. La conflagración de extendió a residencias vecinas y a una patrulla de la policía.

El Departamento de Bomberos de Honolulu ya combatía las llamas luego de la masacre que le costó la vida a Enríquez y Kalama.

La policía sospecha que Hanel y dos mujeres estaban dentro de la casa cuando se incendió, en tanto que Ballard dijo que las autoridades podrían tardar días en procesar las pruebas y recuperar los restos. El incendio se extendió a varias otras residencias, destruyendo siete hogares y dejando a muchos otros con daños por fuego o humo, según los oficiales de bomberos de Honolulu.

El propietario de la casa, Lois Cain, había buscado recientemente desalojar a Hanel, según mostraron los registros judiciales. Una vecina le dijo a The Associated Press que vio a Cain siendo cargado en una ambulancia con heridas de cuchillo. La condición del propietario no se conoció de inmediato, ni la del sospechoso. Ballard dijo que Hanel no tenía permisos de armas.

Ian Felix, residente de Honolulu y veterano de combate con entrenamiento médico, le dijo a AP que estaba caminando cuando vio a una mujer tendida en el suelo con un charco de sangre saliendo de su pierna. Aplicó presión hasta que llegó el primer policía y le puso un torniquete, dijo Felix. Momentos después llegaron dos oficiales más, y Felix dijo que fue en ese momento cuando escuchó dos disparos.

Él y el oficial recogieron a la mujer herida y la llevaron al garaje de un vecino al otro lado de la calle, dijo.

Los vecinos describieron a Hanel como mentalmente perturbado.

“El demandado NO tiene un contrato de alquiler para ocupar el local y el demandado no tiene intereses de propiedad en dicho local”, se lee en una queja por desalojo que Cain presentó la semana pasada en el tribunal. “A pesar de las reiteradas demandas, el acusado ha fallado y se negó a abandonar las instalaciones”.

El abogado Jonathan Burge ha representado a Hanel desde 2015 en varias disputas con vecinos, incluidas las órdenes de restricción temporales que tres obtuvieron contra él. Hanel, un nativo de la República Checa que utilizó intérpretes checos en la corte, se enfrentó a una audiencia la próxima semana acusado de mal uso de los servicios del 911, dijo Burge este domingo.

Burge dijo que nunca supo que Hanel fuera violento, pero que “es un tipo peculiar y tenía problemas”. Hanel creía que el gobierno lo estaba mirando e interfiriendo su teléfono, dijo Burge. “Quizás eso fue lo que lo desencadenó”, dijo sobre el desalojo.

Hanel vivía gratis en la casa a cambio de trabajo de mantenimiento, dijo Burge. Cain lo apoyó en sus disputas con los vecinos, dijo el abogado, pero su relación se había deteriorado últimamente porque el perro de Hanel había muerto y Cain no le permitió tener uno nuevo.

La residente cercana Dolores Sandvold dijo que escuchó gritos y disparos y vio a Cain siendo llevado a una ambulancia. El residente de Kailua, John Farmer, dijo que el fuego se extendió a la casa cercana de su hermana, que se quemó. Dijo que el residente ha sido descrito como paranoico y amenazante.

Funcionarios de todo el estado comenzaron a emitir declaraciones de duelo por las vidas perdidas, y el gobernador David Ige dijo: “Todo nuestro estado lamenta la pérdida de dos policías de Honolulu asesinados en el cumplimiento de su deber esta mañana”.

El concejal de la ciudad de Honolulu, Tommy Waters, quien representa a East Honolulu y es el presidente del Comité de Seguridad Pública del Consejo de la Ciudad, dijo que el ataque le rompió el corazón.

“Me preocupan los informes iniciales de que el hombre armado era una persona con problemas que aterrorizó al vecindario de Diamond Head, donde se desarrolló esta tragedia”, dijo Waters.