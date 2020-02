Maduro: “Es hora de aceptar que aquí hay cosas que no funcionan, no por culpa de Trump sino por nuestra culpa”

El dictador chavista admitió, por primera vez, que Venezuela atraviesa graves problemas. Además, adelantó que planea una una reforma profunda del poder judicial

Nicolás Maduro aprovecha cada aparición pública para atacar a los líderes extranjeros que exigen democracia en Venezuela. Sus blancos predilectos son el norteamericano Donald Trump y el colombiano Iván Duque. Sin embargo, este viernes durante su discurso ante el Tribunal Supremo de Justicia tuvo un instante de honestidad y admitió, por primera vez que no todo es culpa del “gringo”

“No nos autoengañemos, es hora de aceptar que aquí hay cosas que no funcionan, no por culpa de Donald Trump sino por nuestra culpa y debemos cambiar todo lo que está mal”, admitió. “Y es ahora, debemos cambiar a Venezuela”, aseguró. Maduro pidió “levantar una gran fuerza ética, moral y espiritual para cambiar todo lo que está mal en Venezuela” La autocrítica duró apenas unos segundos ya que no ahondó en los problemas que atraviesa el país: no habló de la desnutrición de los venezolanos, ni de la falta de asistencia médica ni de insumos, tampoco habló de la hiperinflación y mucho menos se metió en el terreno de las estremecedoras violaciones a los derechos humanos.

Luego adelantó sus planes de reformar la Justicia y pidió a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas, una “reforma profunda” del poder judicial, que cambie las “estructuras” y “postulados” de la administración de justicia en el país.

"Que la ANC asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del poder judicial (...) y llevar a un cambio de todas las estructuras", dijo el mandatario en la ceremonia de instalación del año judicial, frente a los magistrados del Tribunal Supremo (TSJ).

Maduro hizo esta petición directamente al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, presente en el acto, y le instó a conformar una “gran comisión reorganizadora del todo el sistema de justicia” que cambie “sus postulados y al sistema de justicia de manera integral”.

"Expreso el sentimiento de la gente que quiere más y mejor justicia (...) una mejor Fiscalía", prosiguió sin dejar de felicitar al fiscal general, Tarek Saab, y al presidente del TSJ, Maikel Moreno, por lo que consideró un "gran trabajo" hasta ahora.

La ANC, no reconocida por numerosos países y cuyo origen es señalado de fraudulento por la oposición, ya ha concretado varias de las propuestas de leyes hechas por Maduro.

Este foro oficialista ha aprobado, sin discutir, al menos una decena de normas, leyes y reglamentos, algunos de los cuales han servido para procesar judicialmente a dirigentes de la oposición.

Una polémica invitación a Colombia

En el mismo acto en el TSJ, Maduro invitó este viernes a la Fiscalía, parlamentarios y la prensa de Colombia, a entrevistarse con la ex congresista colombiana Aída Merlano, quien fue detenida esta semana en el país petrolero luego de estar fugada desde octubre pasado. “Hago una invitación pública a los senadores de Colombia, a la prensa colombiana que quiera venir a entrevistar a la senadora Aída Merlano”, dijo Maduro durante el acto de apertura de las actividades judiciales en Venezuela.

El gobernante venezolano pidió a la Fiscalía General y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que inviten a "las instituciones colombianas que quieran venir" a tomarle declaración a Merlano y ofreció "todas las garantías" para que esta "declare desde Venezuela ante la Fiscalía, ante los tribunales".

Asimismo, dijo que las puertas “están abiertas” para los senadores, diputados y la prensa colombiana que soliciten venir a Venezuela para entrevistar a la ex senadora.

Este miércoles la Justicia venezolana privó preventivamente de libertad en Caracas a la ex congresista, quien en octubre de 2019 escapó de la cárcel mientras se encontraba en una cita odontológica en Bogotá.

La medida también recayó en Yeico Manuel Vargas Silvera, quien acompañaba a Merlano cuando fue arrestada por agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maracaibo (Zulia, fronterizo con Colombia).

La ex senadora cumplía una pena de quince años de prisión por corrupción electoral cuando se fugó de su país. La Justicia venezolana la imputa por la presunta participación en la comisión de los delitos de uso de documento falso, usurpación de identidad y asociación para delinquir. Por su parte, Vargas Silvera es acusado por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y asociación para delinquir.