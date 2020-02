El Presidente encargado estaría acompañado de funcionarios de la Unión Europea. Pasó por migraciones y se retiró rápidamente de las inmediaciones del aeropuerto, acosado por colectivos leales al régimen. Agentes que responden a Nicolás Maduro bloquearon la autopista Caracas-La Guaira para impedir la llegada de Guaidó a la capital

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó este martes por la tarde al país caribeño tras concluir su gira internacional, que comenzó el 20 de enero en Colombia y lo llevó también por Europa y Norteamérica. Su vuelo, TAP 173 de la aerolínea TAP y procedente de Lisboa, arribó pocos minutos antes de las 5 PM, hora local. Se encontraría acompañado de funcionarios de la Unión Europea.

Al aterrizar, Guaidó realizó serie de publicaciones en su cuenta de Twitter: “Traigo el compromiso del mundo libre, dispuesto a ayudarnos a recuperar la Democracia y la Libertad. Empieza un nuevo momento que no admitirá retrocesos y que nos necesita a todos haciendo lo que nos toca hacer. Llegó el momento”, indicó

También envió un mensaje a “todas las fuerzas políticas, sectores de la vida civil y toda la familia militar”: “Nunca la dictadura estuvo tan sola”. “Así que, hoy más que nunca, serán necesarias la unidad, la confianza y la disciplina política. Atentos a los nuevos anuncios. Estamos de vuelta", agregó

Guaidó se retiró rápidamente del aeropuerto, acosado por colectivos chavistas presentes. Fuentes de su entorno le confirmaron a AFP que Guaidó no resultó herido. No obstante, imágenes muestran como detractores lo agredieron y le arrojaron líquidos. Guaidó continuó caminando y, en referencia a lo que sucedía, expresó: “Este es el showcito”

Miembros de la oposición realizaron una convocatoria espontánea a la Plaza Bolívar, en Chacao, e indicaron que allí el Presidente encargado brindará una serie de declaraciones públicas. El evento tendrá lugar a las 6:30 PM, hora local.

Sin embargo, con el objetivo de impedir su llegada, agentes del régimen bloquearon la autopista que conecta La Guaira con Caracas. Distintas fotos publicados por medios en el terreno ilustraron la presencia de miembros de las fuerzas armadas y hasta una grúa cruzada en el camino para bloquear el tráfico vehicular.

La Asamblea Nacional levantó la sesión que tenía prevista para este martes en la plaza Chacao y sus integrantes se movilizaron al aeropuerto de Maiquetía. Sin embargo, el Centro de Comunicación Nacional -que funciona como oficina de prensa de la presidencia- denunció que funcionarios del régimen trataron de impedir la llegada de la caravana de diputados

La cuenta de Twitter de Voluntad Popular -partido al que pertenecía Guaidó antes de dejarlo luego de ser reelegido como titular de la Asamblea Nacional- publicó un video de la situación, donde se como dos agentes llevan a un diputado a los márgenes de una calle mientras el resto de la comitiva filma la situación

Otro video muestra que agentes de las fuerzas armadas formaron un cordón humano sobre la ruta, ante lo cual diputados continuaron su camino a pie. Llegaron pocos minutos después de las 4:30 PM (hora local) El segundo vicepresidente del cuerpo legislativo, Carlos Berrizbeitia, ya sorteó el bloqueo y se encuentra en el aeropuerto

Ya en el aeropuerto, la diputada Delza Solorzano denunció que su colega Deyalitza Aray fue detenida junto a los choferes de los autobuses contratados. En contraste con los otros diputados, la representante de el estado Carabobo no pudo bajarse de los vehículos y continuar a pie porque fue operada del corazón.

Otro foco de tensión tuvo lugar en las inmediaciones debido a que trabajadores de Conviasa, aerolínea usada por el régimen, llevan a cabo una protesta como consecuencia de las sanciones impuestas a ella el 7 de febrero por el gobierno de Estados Unidos.

En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detalló una extensa lista de aeronaves que pasaron a estar sancionadas. La medida no prohíbe que los ciudadanos venezolanos puedan viajar en cualquier otro medio que no esté dentro de las listas de la OFAC.

Imágenes publicadas por los diputados muestran como los manifestantes protestan de manera vehemente -cantando también consignas en contra de Guaidó- y tratan de lograr que los diputados abandonen las instalaciones. Trabajadores de Conviasa aseguraron que los presentes no forman parte de la empresa, sino que se trata de colectivos chavistas disfrazados

Fabiana Rosales, esposa de Guaidó, realizó también una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter en la que llamó al público a movilizarse a Maiquetía y expresó: “Hermanos Venezolanos, atentos a las próximas acciones. Que sepa el mundo, que Vzla está movilizada y resteada con la libertad. Nuestra causa es Venezuela. Presidente, en casa nuestra hija Miranda lo espera con ansias, con una sonrisa enorme y con los brazos abiertos”.

La embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela se hizo eco del mensaje y, en una publicación propia, expresó: “Todos tienen derecho a regresar a casa, a ser abrazados por sus seres queridos y recibir el apoyo de sus amigos. El mundo está pendiente de Venezuela. La democracia no puede ser intimidada”.

Con su llegada, Guaidó desafió nuevamente al régimen de Nicolás Maduro, que impuso sobre él una prohibición de salida del país. No obstante, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, había anticipado en distintas ocasiones que no buscarían aprehenderlo.

“Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. La verdad a nosotros no nos afecta (...). No va a pasar nada (...). Él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada”, declaró Cabello a periodistas el lunes.

Más allá de ello, la Casa Blanca había realizado una advertencia al régimen al respecto: “Esperamos que pueda regresar sin ser molestado. Y esperamos que el régimen haga el cálculo, especialmente después de este viaje, de que el apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertiría en un error”, expresó durante una conferencia telefónica -de la que fue parte Infobae- el enviado especial Elliott Abrams.

Guaidó había anticipado su retorno el lunes con un video en el que destacó los resultados de su viaje y llamó a los venezolanos a “reactivar la movilización”. También aseguró que los países que lo reconocen como jefe de Estado legítimo están “dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta”. Pero indicó que un factor clave será consolidar el movimiento opositor: “Tenemos que dejar a un lado cualquier diferencia y trabajar en una ruta clara para vencer a la dictadura. Para que esto ocurra, lo venezolanos dentro y fuera del país debemos hacernos sentir con fuerza”, expresó

La gira de Guaidó finalizó oficialmente el pasado jueves, en Estados Unidos. Allí protagonizó un acto con la diáspora venezolana en Miami y a lo largo de buena parte de la semana se reunió con altos funcionarios del gobierno y del Poder Legislativo -incluida una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump-, así como de organismos internacionales como la OEA y el BID.

También estuvo presente en el discurso del Estado de la Unión, donde Trump le dedicó un pasaje de su mensaje al pleno del Congreso y la Corte Suprema: “Aquí en esta noche hay un hombre muy valiente quien lleva consigo las esperanzas, los sueños y las aspiraciones de todos los venezolanos. Aquí con nosotros está el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó”, dijo Trump ante el aplauso de los representantes demócratas y republicanos. "Señor presidente, lleve este mensaje a su país”, agregó. "El pueblo estadounidense está unido al venezolano en su grandiosa lucha por la libertad”, agregó.

Antes, Guaidó estuvo en Colombia, Europa y Canadá, donde protagonizó encuentros del mismo calibre. Mantuvo reuniones bilaterales con jefes de Estado como Boris Johnson (Reino Unido) y Emmanuel Macron y en el Foro Económico de Davos conversó con Angela Merkel (Alemania) y Mark Rutte (Países Bajos), entre otros. También se reunió en Bruselas con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y la ministra de Relaciones Exteriores española, Arancha González Laya. Durante su mensaje, aseguró que regresa a Venezuela con “compromisos de nuestros aliados" y "acciones y medidas que se irán ejecutando”