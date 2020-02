El grupo de empresas que es dueño del medio de comunicación ha buscado venderlo desde hace meses, debido a la crisis financiera en la que se encuentra

Después de que a finales de enero se diera a conocer que Hemisphere Media Group Inc. se había retirado de la subasta de la importante compañía de medios en habla hispana, Univision Communications Inc., fuentes familiarizadas con el tema reportaron que el grupo conformado por Searchlight Capital y Wade Davis, quien es un ex director financiero de Viacom, sigue en conversaciones para adquirir esta empresa.

Según el diario estadounidense, The Wall Street Journal, la emisora de contenido informativo y de entretenimiento, ha estado ejecutando un proceso de ventas desde hace una buena cantidad de meses, pero éste podría llegar a su final pronto. No obstante, hasta el momento no existe una garantía de que las partes hayan alcanzado un acuerdo

Cabe recordar que Univision Communications fue adquirida hace una docena de años después de una compra apalancada de USD 14 mil millones, pero el problema para el grupo de compra original es que podrían obtener menos de lo que desembolsaron en aquel entonces

Las compañías que conformaban la alianza a partir de la cual se adquirió Univision eran TPG Capital, Saban Capital, Thomas H. Lee Partners, Madison Dearborn Partners y Providence Equity Partners, sin embargo, en la actualidad atraviesan por una deuda de USD 7.4 mil millones, la cual los tiene al borde de una crisis financiera

Para intentar solucionar este asunto, el presidente ejecutivo de Univision Communications Inc, Vincent Sadusky, ha recortado costos y también ha intentado reparar relaciones con otros distribuidores como Dish Network. Es importante mencionar que estas operaciones no impactarían en el proceso de la venta de Univisión.

Si bien Univisión se convirtió en una de las cadenas más importantes de televisión en habla hispana alrededor del mundo, perdió terreno y con el cambio ocasionado por la interrupción digital de plataformas como Netflix, entre otras, los propietarios decidieron iniciar el proceso de venta y con ello obtener aproximadamente USD 10 mil millones

Cada uno de los socios que se involucraron en la operación para adquirir la compañía hace más de una década aportaron poco menos de USD 4 mil millones y, según Reuters, la compañía mexicana Televisa, también adquirió una participación del 36%.

Pero los informes financieros sugieren que no han obtenido dividendos significativos. Para que los compradores originales lleguen a un punto de equilibrio, el patrimonio de Univison debe valer cerca de USD 6.2 mil millones, más una neta deuda de USD 7.4 mil millones y así lograr que sea valorada en poco más de USD 13.6 mil millones, que es una cantidad aproximada a lo que pagaron por ella.

Sin embargo, de acuerdo con la misma agencia de noticias, “el año pasado, Univision obtuvo alrededor de USD 1 mil millones en ingresos operativos antes de la depreciación y amortización. Suponiendo que no haya crecimiento, pero tampoco que continúen las caídas, un comprador potencial tendría que quedarse cerca de un elevado OIBDA de 13.5 veces”.