19, Febrero, 2020

Tribunal Electoral de Bolivia inhabilitó a Evo Morales para ser candidato a senador

El ex presidente no podrá competir en los comicios del próximo 3 de mayo. También fue imposibilitado su ex canciller Diego Pary

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia inhabilitó la candidatura del ex presidente Evo Morales como senador por Cochabamba. El órgano tomó la misma medida con el ex canciller Diego Pary, quien aspiraba a la primera senaturía por Potosí. Con esta decisión, el ente electoral dio por concluido el debate que se había gestado el pasado 29 de enero, cuando se anunció que Morales volvería a Bolivia pero como senador, lo que provocó especulaciones de todas las agrupaciones políticas. De acuerdo a fuentes consultadas por el periódico boliviano El Deber, los vocales del TSE darán a conocer los argumentos de la decisión este miércoles. En tanto, Luis Arce, candidato a la presidencia por el partido de Morales (MAS), fue habilitado y competirá sin restricciones. Este martes fue recibido por el presidente argentino, Alberto Fernández, en la Casa Rosada. "Hemos coincidido con el presidente Fernández en que la demanda interna es el mejor motor para reactivar la economía de nuestros países, por lo que las políticas económicas que buscan éxito deberían considerar este principio”, aseveró Arce en un comunicado. Según fuentes de la campaña de Arce, el jefe de Estado argentino le dijo que si fuese boliviano, “votaría” por él, mientras que ante la petición de Arce de que la comunidad internacional garantice un proceso electoral transparente en Bolivia, las mismas fuentes recalcaron que el presidente argentino se comprometió a ello. Arce, favorito en los sondeos, se mostró seguro este martes en una charla con EFE de que ganará en primera vuelta los comicios de mayo y que será él y no el ex mandatario quien tome las decisiones en ese Gobierno, que deberá centrarse, remarcó, en “reconstruir la economía” destrozada por el Ejecutivo “de facto” de Jeanine Añez. En una entrevista en Buenos Aires, donde desde hace dos meses vive Morales, a quien califica como el “líder indiscutible” de su partido, Arce se mostró contento por una reciente encuesta que le dio un 31,6 % de intención de voto, por delante de sus principales competidores, Carlos Mesa (17,1 %) y Añez (16,5 %), pero afirmó que puede obtener “más”. “Creo que hay buenas perspectivas de tener un relacionamiento comercial e inversiones entre Bolivia y Argentina provechosa para ambos”, destacó al referirse a la reunión con Fernández, horas antes de que se produjera.