10:12 a.m.

El Condado de Fauquier está bajo conmoción por las revelaciones que surgen por el crimen del pequeño Wyatt y su mamá, Jen, de 34 años. El padre de la familia encontró los cuerpos y fue recibido a disparos al llegar a su vivienda

Lo que debía ser un Día de San Valentín convencional terminó en la peor pesadilla. Josh Norwood, de 37 años, ingresó a su vivienda del Condado de Fauquier, Virginia, el pasado 14 de febrero por la noche para celebrar con su esposa y sus hijos la tradicional fiesta romántica. Pero lo que encontró en cambio fue una masacre y un baño de sangre.

Cuando cruzó la puerta de ingreso de su vivienda, Josh sintió algo extraño. Su pequeño hijo Wyatt no había ido corriendo a recibirlo, algo que hacía religiosamente cada atardecer cuando él retornaba de su trabajo. “Qué raro”, habrá pensado el hombre, quien había comprado flores para Jen, su esposa de 34 años y esperaba una cena en paz. Pero segundos después se dio cuenta que estaba inmerso en una ola de terror

Josh asegura que a la pesadilla que le toca vivir ahora debe sumarle dos más: que sea acusado de racista y que su otro hijo haya causado ese dolor que perdurará por siempre. “No sabes qué sentir. Todo lo que tienes son solo preguntas de por qué y cómo. Cómo fue que tu pequeño niño creció para hacer algo así", indicó el hombre a The Washington Post

“Éramos una familia común”, recuerda quebrado Josh, quien se casó con Jen cuando aún ambos estaban en al adolescencia y compartían conciertos de música metal. Tan chicos eran que ella debió pedir permiso a sus padres para poder contraer matrimonio con el joven hombre al que había conocido en una tienda de mascotas. Levi (cuyo nombre verdadero es Leviathan, la denominación de la serpiente que ambos padres amaban) creció y aprendió a cazar y pescar de la mano de su padre

Respecto a las acusaciones de que presionaban a Levi a abandonar a su novia por su color de piel, Josh se esmeró en intentar ocultar esa parte de su vida, pese a los comentarios que recogió el diario norteamericano sobre sus prejuicios y odios. “No me importa eso”, dijo el hombre en relación a que la novia de su hijo fuera afroamericana. “Lo único que le dije fue: ‘Levi, esta chica tiene algunos problemas, está trabajando en algunas cosas, y ustedes no necesitan abatirse. No es necesario que las personas, que necesitan ayuda y apoyo, se alimenten unas de otras y que empeoren’".

En los próximos días Levi será trasladado a Virginia, donde el fiscal del distrito Scott Hook deberá determinar si inicia el juicio ante un juzgado de menores o lo trata como a un adulto. El domingo, Josh deberá asistir al doble funeral de Jen y de Wyatt. “Todos los días por el resto de mi vida voy a despertarme, mirarme en el espejo, y voy a tener una cicatriz en la cara, la cabeza, como un recuerdo del peor día de mi vida, cuando se llevaron a mi familia", dijo el hombre.