Quaden, quien sufre de una condición de enanismo conocida como acondroplastia, lloraba sin consuelo por el violento matoneo del que era blanco debido a su condición física.

Su madre, Yarraka Bayle, grabó un video en el que el niño le decía que se quería morir debido al maltrato que recibía en el colegio.

"Esto es lo que hace el bullying", dijo ella en la misma grabación, donde también se escuchaba a Quaden decir que quería acabar con su vida

El video se convirtió en viral, fue visto por más de 14 millones de personas, se creó el hashtag #WeStandWithQuaden (#apoyamosaQuaden) y personalidades como el actor australiano Hugh Jackman (Wolverine) y el basquetbolista Enes Kanter le enviaron sentidos mensajes al niño

El video, que dura unos seis minutos, fue publicado este martes y en él, la madre de Quaden describe el maltrato constante que sufre su hijo todos los días en un colegio de la localidad de Queensland, en el noroeste de Australia

"Todos los días algo pasa. Todos los días un nuevo episodio, un nuevo matoneo, otro apodo, otra provocación, ¿podrían, por favor, educar a sus hijos, a sus familias, a sus amigos para que esto no pase más?", añadió

“Este es el impacto que tiene el bullying en un niño de nueve años que solo quiere ir a la escuela, recibir educación y divertirse, pero cada día algo sucede”, agrega.

9 year old wanting to commit suicide due to being bullied. 💔💔💔🥺 pic.twitter.com/DysTrmlaiD