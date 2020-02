El video de Quaden Bayles, un niño australiano de 7 años, llorando y asegurando que prefiere morir a enfrentar una vez más el bullying que sus compañeros de curso le hacen por su enanismo es desgarrador.

Y desde que salió a la luz, luego que su madre lo compartiera como un llamado de atención para llamar a frenar el maltrato infantil, el mundo no ha parado de hablar de él.

La triste historia de Quaden tocó el corazón de Hugh Jackman, el actor australiano quien le dedicó a través de un video en su cuenta de Twitter, en el que le asegura que "tienes un amigo en mi"

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953