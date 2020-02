Inhabilitación de Evo Morales divide a Bolivia

La reciente inhabilitación del expresidente de Bolivia, Evo Morales, cercenó su aspiración de continuar ejerciendo su influencia en la vida política de la nación, eso y ha generado divisiones entre los bolivianos, según expertos consultados por la Voz de América.

La noche del jueves, en conferencia de prensa, el presidente del tribunal supremo electoral, Salvador Romero, dio a conocer la inhabilitación a Morales por no cumplir con el requisito de residir en Bolivia.

Inmediatamente, desde Buenos Aires, Argentina, donde se encuentra refugiado, Morales aseguró que apelará la inhabilitación de su candidatura.

“Como dicen mis abogados, esta lucha jurídica la vamos a ganar, estamos con la verdad, es cuestión de tiempo y eso nos permite unirnos más” afirmó el exmandatario.

La decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe contra la democracia. Los miembros del @TSEBolivia saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) February 21, 2020

Sin embargo, hace cuatro años, en febrero de 2016, un referendo convocado por el propio Morales frenó en seco sus opciones de reelección puesto que los bolivianos votaron por el 'no' a la modificación de la constitución política sobre el límite de mandatos.

Beto Astorga, de la plataforma Otra Izquierda es Posible, recorre desde hace cuatro años las calles de La Paz pidiendo que se respete el voto de ese 21 de febrero.

“Hace cuatro años hemos logrado la victoria, estuvimos en la campaña por el 'no', para que se respete la constitución política del estado, un día de festejo porque también inhabilitan a Evo Morales porque no cumple con los requisitos de residencia, Evo Morales no puede utilizar la constitución a su antojo” manifestó Astorga a la VOA.

El ministro de deportes, Milton Navarro Mamani, también recuerda 4 años de lucha en las calles, participando en marchas, huelgas y protestas en las puertas del Tribunal Supremo Electoral.

“Podemos respirar aires de libertad, sufrimos mucho atropello del anterior gobierno, no tenemos que agradecer al TSE, porque ellos deben trabajar de acuerdo a la constitución, estamos conformes porque se vive la democracia", declaró a los medios este viernes tras un evento en plaza Murillo, en la capital del país.

Edgar Mora, activista del movimiento 21F, apoya la decisión del TSE: “estoy feliz y orgulloso de que muchos se hayan unido a nuestra causa, y pese a que he sido mancillado en esta plaza, veo que miles de bolivianos que recuperamos la democracia, no estamos contentos ni felices con la resolución del TSE, solamente se ha cumplido con las normas establecidas en el país”

Sin embargo, miembros del partido de Evo Morales, manifestaron el viernes su preocupación por la inhabilitación a su líder.

“Pedimos respeto a las normas, hubo una inhabilitación sin respetar las normas, porque presentó todos los papeles”, reclamó Hilarión Mamami, miembro del directorio del partido Movimiento al Socialismo (MAS) , en una conferencia de prensa celebrada este viernes en la sede de la Confederación Nacional de mujeres indígenas campesinas de Bolivia Bartolina Sisa.

Mamami sostuvo, además, que la inhabilitación es una conspiración desde Estados Unidos. “Pedimos que las elecciones del 3 de mayo sean transparentes con la presencia de observadores internacionales, vemos que puede existir un fraude, desde Estados Unidos”, exigió.