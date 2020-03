Presidente Lacalle Pou: repudia las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua

Lo que el nuevo presidente de Uruguay hace, no es solo el cambio de la política exterior de su país, es también la proclama de lo que podemos empezar a llamar la “Doctrina Lacalle Pou”, resumida como “la obligación de los estados de las Américas de aplicar los principios y obligaciones de la Carta Democrática Interamericana evitando relaciones con regímenes dictatoriales, autoritarios y no democráticos que no cumplen los elementos esenciales de la democracia, poniéndolos en evidencia por los medios diplomáticos y públicos”.