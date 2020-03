10:06 a.m.

El brote de coronavirus en el país centroamericano surgió con el ingreso de unas ciudadanas que regresaban de un viaje en Italia

El Ministerio de Salud informó que Costa Rica suma ya nueve casos de Covid-19 confirmados y hay 34 más sospechosos

Hasta el momento, los casos confirmados son:

1. Mujer de 49 años, estadounidense

2. Hombre de 49 años, esposo de la estadounidense. Continúa asintomático.

3. Hombre de 54 años, costarricense, que permanece internado en condición delicada.

4. Mujer de 73 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.

5. Mujer de 41 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.

6. Mujer de 54 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.

7. Mujer de 56 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.

8. Hombre de 34 años, costarricense, contacto de hombre de 54 años.

9. Mujer de 70 años, estadounidense, residente en nuestro país, con registro de viaje reciente a Estados Unidos, pasando por dos aeropuertos de dicho país.

Luego de conocer la situación, los jerarcas de Salud y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) determinaron que la alerta sanitaria vigente por el COVID-19 se eleve a alerta amarilla

En línea de la alerta emitida, el jerarca de Salud fue enfático en su recomendación a la población para posponer viajes en la medida de lo posible, dado que es probable que tengan contratiempos en vuelos y aeropuertos por la situación que se vive a nivel internacional

“Nuestro sistema de salud es altamente sensible por eso ha detectado eficientemente los casos sospechosos y confirmados, así como el abordaje apropiado de estos. Sin embargo, acá es vital la responsabilidad individual para proteger a nuestra población más vulnerable como son aquellos diabéticos, cardiópatas, hipertensos, personas mayores o con padecimientos pulmonares, así como aquellos pacientes con cáncer o con enfermedades que comprometen su sistema inmune, quienes enfrentan con mayor severidad este virus”, aseveró el Ministro de Salud

De esta forma se tienen confirmados seis costarricenses y tres estadounidenses. Todos aislados en casas de habitación o centros médicos y con seguimiento total por parte de las autoridades sanitarias.

“Insistimos a la población en las recomendaciones vitales para la prevención: lavado de manos, protocolo de estornudo y tos, no tocarse la cara si no se han lavado las manos, no saludarse con contacto físico y evitar asistir a eventos y actividades de concentración masiva cuando se tenga síntomas respiratorios, en especial si se tienen factores de riesgo a la salud” indicó el Ministro Salas

Adicionalmente se manejan 34 casos sospechosos entre nacionales y extranjeros, en su gran mayoría contactos del costarricense de 54 años. Todos se mantienen aislados en centros hoteleros o habitacionales.