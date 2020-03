Además, el mandatario decretó suspensión de clases por 21 días para escuelas y colegios públicos, privados, universidades como medida preventiva.

El presidente Nayib Bukele reiteró que en El Salvador no hay ningún caso registrado del virus. Sin embargo, como medida preventiva, decretó una cuarentena de 30 días en todo el territorio nacional. Indicó que todas las carteras de Estado deben de estar en función de esta emergencia.

Asimismo, Bukele decretó una suspensión de clases por 21 días para toda la actividad educativa de escuelas y colegios públicos, privados, universidades y otros espacios, para garantizar la seguridad sanitaria

“Se han realizado todas las pruebas necesarias y, al día de hoy, es mentira que tengamos algún caso confirmado en el país”, declaró Bukele

El mandatario hizo dichos anuncios esta tarde en cadena nacional de radio y televisión, horas después de declarar alerta naranja en El Salvador por la pandemia del coronavirus

“La cartera de Estado en Salud deberá decretar cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía”, afirmó el mandatario

Más temprano, el mandatario aseguró que la declaratoria de la alerta naranja es para tener más herramientas preventivas del ingreso del virus al país.

Bukele dijo que actualmente hay 56 personas en cuarentena en el Hospital Saldaña, pero que no significa que se trate de casos sospechosos de coronavirus.

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia global por el coronavirus, originado en la ciudad de Wuhan, China. La OMS explicó que ya se puede clasificar como tal, después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

El número de personas infectadas de COVID-19 en el mundo llegó a 117,356, de las cuales 4,252 fallecieron, en 107 países y territorios, según un balance de la AFP sobre la base de fuentes oficiales este martes a las 17h00 GMT.

Desde la víspera a las 17H00 GMT se diagnosticaron 4,101 nuevos contagios y 288 decesos. China (sin los territorios de Hong Kong y Macao), en donde se declaró el brote a fines de diciembre, sumaba 80,754 casos, con 3,136 decesos.

Pasajeros denuncian condiciones de cuarentena

Al menos tres de los 32 salvadoreños que arribaron el martes a El Salvador procedentes de España, publicaron en sus cuentas de Twitter las condiciones en las que estará los 30 días de cuarentena en el país.

David Pleités desde las 8:00 de la mañana inició con un hilo en Twitter, y el cual se hizo viral al exponer con fotografías cada detalle del lugar donde se encuentra recluido

“Hey, yo no estoy quejándome por que tenga que hacer cuarentena, ni modo, es lo que toca; sin embargo cuarentena significa aislamiento y aquí eso es lo que menos hay, así como tampoco hay jabón y papel toalla en los baños, vaya manera de contener el virus”, escribió Pleités.

Adriana Barahona, otra salvadoreña en cuarentena, describió: “Esta es la zona de cuarentena, no hay jabón, no hay papel, no nos han traído comida, se está haciendo un gran desperdicio de plástico, cuando en nuestras casas podríamos hacer la cuarentena sin ningún problema, ni causando molestias”.

A través de sus cuentas de Twitter, Pleités y Barahona, así como otros salvadoreños en cuarentena y sus familiares han mostraron disgusto por la insalubridad del lugar para pasar la cuarentena.

Similar experiencia compartió la compatriota Camila Salume, quien a través de su cuenta en Twitter se quejó de las condiciones de aislamiento en las que están la mamá de ella junto a sus cinco compañeras de cuarto en la sede militar en las cercanías de la terminal aérea.

El grupo de 32 personas provenientes de España que guardan cuarentena se suma a otros 23 que el Ministerio de Salud (Minsal) registraba con anterioridad. En total hay 56 personas en vigilancia estricta, informó, ayer, el viceministro de Salud, Francisco Alabí.

“Ni toallas ni jabón. Estamos sanas y en estas condiciones más fácil nos enfermaremos. ¿Por qué no dejarnos estar aisladas en casa? Por qué no hacer la prueba y mandarnos a cuarentena domiciliar como habían dicho?”, son parte de las interrogantes de las personas que guardan vigilancia estricta por ser procedentes de España.

Por su parte, el infectólogo Jorge Panameño sostiene que las zonas que sean utilizadas para cuarentena deben garantizar ser libres de focos de infección para las personas que están cumpliendo el control riguroso. Un espacio individual para cada personas.

“Llevar a una persona a cuarentena significa que mi sistema tiene las condiciones mínimas necesarias que tiene que ver con espacio, porque si yo junto a muchas personas con estas condiciones voy a estar generando la posibilidad de que se contagien personas que no tienen porque contagiarse”, expuso Panameño.

Tras la declaratoria de pandemia, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también recordó a los países ejecutar medidas ante el coronavirus, entre ellas:

– Activar y ampliar los mecanismos de respuesta de emergencia.

– Informar a la población sobre los riesgos y cómo se pueden proteger.

– Encontrar, aislar, probar y tratar cada caso de coronavirus.

– Dar seguimiento a las personas que han tenido contacto con un paciente.

– Preparar los hospitales.

– Proteger y entrenar al personal de salud.