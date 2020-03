Alcalde de Miami confirmó que tiene coronavirus

Francis Suarez, que había compartido un evento con Jair Bolsonaro y que estaba en cuarentena preventivamente, contó que dieron positivo los análisis que se hizo

Francis Suarez, alcalde de la ciudad de Miami, confirmó que tiene coronavirus. El fin de semana había asistido a un evento en el que estaba presente el funcionario brasileño que tenía COVID-19, por el que se sospechaba que el presidente Jair Bolsonaro también podía estar infectado, aunque las pruebas dieron negativas.

En cambio, los resultados a los que se sometió Suárez dieron positivo. “Está confirmado que tengo el coronavirus”, le dijo al Miami Herald. De todos modos, Suárez manifestó sentirse saludable y con fuerza, aunque expresó cierta preocupación por las personas que estuvieron cerca de él en días recientes y que podría haberse contagiado.

El Alcalde había informado este jueves su decisión de ponerse en cuarentena. Fue luego de que se confirmara el contagio del asesor de prensa de Bolsonaro, Fábio Wajngarten.

“El equipo del presidente Jair Bolsonaro me confirmó que uno de sus miembros está infectado con COVID-19. Durante la visita del presidente este lunes y martes, estuve en la misma habitación que esta persona infectada. Pese a que sé que no tuve contacto directo con él y que no presento ningún síntoma, luego de hablar con un equipo médico especializado, he decidido seguir los protocolos de salud y entrar en auto-cuarentena como medida de seguridad”, dijo el funcionario en un mensaje grabado.

De todas formas Suarez señaló entonces que se sentía bien de salud. “Me encuentro sano, fuerte y capacitado para hacer mi trabajo como alcalde. Por tanto, continuaré con mi trabajo de forma remota para asegurar que nuestras operaciones sean llevadas de forma eficaz”, resaltó.

Por otra parte, la Casa Blanca informó el jueves que el presidente Donald Trump no necesitaba someterse a una prueba por el coronavirus, a pesar de haberse reunido con el secretario de Bolsonaro que contrajo coronavirus. “La Casa Blanca está al corriente de las informaciones públicas según las cuales un miembro de la delegación brasileña dio positivo por COVID-19”, dijo la portavoz de Trump, Stephanie Grisham, en un comunicado.

La vocera dijo que Trump y el vicepresidente, Mike Pence, “casi no tuvieron interacciones con la persona” afectada y que “no necesitan ser examinados de momento”.

Según Grisham, de acuerdo con las directrices del gobierno, no es necesario “hacer exámenes a pacientes que no presenten síntomas” y “solamente personas que hayan tenido un contacto cercano y prolongado con infectados deberían ponerse en cuarentena”.

