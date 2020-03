Guatemala anuncia primera muerte por COVID19

8:53 a.m.

Funcionarios del MInisterio de Salud de Guatemala, informan en conferencia de prensa la primera muerte en el país por coronavirus.

En conferencia de prensa urgente autoridades del ministerio de salud confirmaron que murió el primer paciente contagiado con COVID-19 en Guatemala.

El ministro Hugo Monroy indicó que se trata de un guatemalteco de 85 años que ingresó el 6 de marzo procedente de España y fue enviado a cuarentena en su vivienda porque no presentaba síntomas, sin embargo, ocho días después su salud empezó a complicarse y fue trasladado a un centro hospitalario privado donde se le realizó la prueba que dio positivo y horas después falleció.

El jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, doctor Manuel Sagastume, indicó que no habrá velatorio del cuerpo y el entierro será inmediato, no porque haya riesgo de propagación con el cadáver, sino para que no se registre aglomeración de personas.

Ante esta situación, el funcionario recalcó la necesidad de que todos los guatemaltecos sigan las instrucciones de permanecer en sus viviendas y evitar conglomeraciones.

Con esta víctima, suman dos guatemaltecos contagiados.

El otro caso permanece en el hospital de Villa Nueva bajo observación, con un registro de salud estable. Respecto a la ubicación de quienes viajaban con este último, autoridades indicaron que eran en total 96 pasajeros, de ellos han ubicado a 84 que permanecen en cuarentena en sus viviendas y están pendientes de localizar a 12 personas.