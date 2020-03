El gobierno de Irán ha tratado de minimizar la crisis por el coronavirus en el país, mientras la cifra de muertes sigue en aumento y los cementerios alcanzan su tope de capacidad

Irán ha construido un nuevo cementerio de gran escala en la ciudad sagrada de Qom, el área más afectada por el brote del nuevo coronavirus en el país, según puede verse en imágenes satelitales difundidas por CNN.

Días después de que la República Islámica informara sobre las primeras muertes a causa del virus, fueron detectadas las primeras obras en la ciudad santa al sur de Teherán. Las imágenes muestran la excavación de dos grandes zanjas de una longitud de 90 metros

Las fotografías, captadas el 1 y 8 de marzo y difundidas por Maxar Technologies, muestran un incremento en la actividad en el interior del cementerio Behesht-e Masoumeh en Qom. De acuerdo con reporteros locales, las expansiones ahí son habituales debido al carácter santo de la ciudad, donde mucho iraníes desean ser enterrados

El diario The New York Times recordó que en un principio, Irán minimizó el impacto del coronavirus y no adoptó las medidas necesarias para evitar su expansión, como la clausura de los templos sagrados del Islam que eran visitados por cientos de turistas nacionales y extranjeros

Mientras que los datos oficiales hablaban de 12 muertos, un diputado de Qom se manifestó contra la pobre respuesta del gobierno y advirtió sobre la muerte de 50 personas en los hospitales de la ciudad. La enfermedad ya ha sido reportada en las 31 provincias de Irán

Poco después, una larga lista de altos funcionarios iraníes resultarían contagiados con la enfermedad, entre ellos Iraj Harirchi, el segundo al mando en el ministerio de Sanidad y responsable de la operación contra el COVID-19.

Las ampliaciones del cementerio en la ciudad sagrada de Qom son tan masivas que es posible detectarlas desde satélites

Fue solo después de que se registraran más de 500 muertes en el país que las autoridades decidieron implementar medidas drásticas, como la prohibición de las oraciones de los viernes en los centros de todas las provincias a lo largo del país el cierre de escuelas y universidades y la cancelación de conciertos y eventos deportivos.

Irán ha reportado, hasta este sábado, al menos 10,075 casos confirmados del COVID-19 y 429 muertes, siendo el tercer país con mayor número de casos después de China e Italia, mientras que en el discurso oficial se intenta restar importancia a la pandemia

El viernes, el gobierno iraní rechazó una aparente oferta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para ayudar al país a combatir el coronavirus. “Tenemos los mejores doctores en el mundo. Ofrecemos asistencia a Irán”, señaló el mandatario.