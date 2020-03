El Coronavirus llegó a todo el territorio de EEUU

8:47 a.m.

Mientras el país intenta hacer frente a la pandemia, el número de muertos subió este martes a 106 y la cantidad de infectados es de 6.233

El coronavirus ya está en todo el territorio de EEUU, en sus 50 estados que incluyen Alaska y Hawaii. Mientras tanto, lo muertos aumentan: el número de víctimas llegó a 106, de acuerdo con datos aportados por la Universidad Johns Hopkins. Y las cifras de infectados ascendió a 6.233, siendo West Virgina el último rincón en el país que faltaba por reportar casos.

Estados Unidos intenta hacer frente a la pandemia que tiene en vilo al mundo, y lo hace con distintas medidas que buscan evitar la propagación del virus. En muchas ciudades, como Nueva York o Los Ángeles, se han cerrado escuelas y negocios y se le ha pedido a la gente que permanezca en casa. Los restaurantes, bares, teatros, cines, eventos deportivos están cerrados. Y en el resto del mundo se toman medidas similares.

En 18 estados se registran víctimas mortales por la pandemia: Washington (53), Nueva York (13), California (12), Florida (6), Luisiana (4), Nueva Jersey (3), Colorado (2), Virginia (2), Georgia (1), Illinois (1), Indiana (1), Kansas (1), Kentucky (1), Nevada (1), Oregon (1), Carolina del Sur (1), Dakota del Sur (1), Texas (1).

Cada día cientos de casos son registrados. Entre el pasado sábado y el domingo, 700 casos nuevo fueron reportados. El lunes la cifra de nuevos reportado ascendió a 900. Las autoridades sanitarias hacen los posible para aumentar las pruebas que detectan el coronavirus y así tener un mejor control de la situación, como lo demostró Corea del Sur y otros países asiáticos.

En pocas semanas el panorama cambió dramáticamente en Estados Unidos: a comienzos de marzo habían 70 personas infectadas. Luego, poco a poco, los números fueron creciendo y los casos se esparcieron por todo el territorio, siendo el estado de Nueva York el lugar con el mayor número: 1.374. Ahora, todos los estados registran personas infectadas y las autoridades intentan hacer frente a la pandemia.

El diario The New York Times recolectó información de las autoridades federales y estatales y así tener detalles de cómo el coronavirus está afectando a Estados Unidos.

El diario recolectó algunos datos con los que pudo rastrear cómo cientos de personas se infectaron: 148 casos se dieron por contacto directo entre personas; 113 dentro de una comunidad en New Rochelle, Nueva York; 72 de personas que viajaron dentro de los Estados unidos; 59 en un geriátrico en Kirkland, Washington; 47 de personas que viajaron a Egipto; 43 de personas que estuvieron el crucero Diamond Princess; 39 de personas que viajaron a Italia; 30 en una conferencia de negocios en Boston; 22 en un geriátrico en DuPage County, Illinois; 21 en el crucero Grand Princess en febrero; 21 en otro crucero Grand Princess en marzo; 15 de personas viajaron a China; 14 en hogar de veteranos de guerra en Lebanon, Oregon.

Washington

Washington es segundo estado con el mayor de número de casos pero con el mayor número de muerte: 54. Cada día unas 100 personas contraen coronavirus. Para hacer frente a la situación, las autoridades han impuesto medidas restrictivas, como el cierre de negocios y eventos públicos para evitar, la transmisión del virus. Además, previendo que las cifras pueden aumentar, el estado compró un motel que será adecuado como hospital. También adquirieron grandes carpas con suelo térmico que permite albergar a personas enfermas.

“Estamos en un momento crítico”, dijo Dow Constantine, un funcionario del condado de King County, Washington, donde el 29 febrero se registró el primer caso de coronavirus en Estados Unidos.

Agregó: "Vaya a trabajar si es necesario. Pero posponga todo lo que pueda. Trate las próximas dos semanas de hacer cuarentena, para protegerse a sí mismo y la vida y la salud de sus seres queridos y de toda la comunidad ".

Nueva York

Desde que el 1 de Marzo se anunció el primer caso en el estado, Nueva York hace los posible para hacer frente al coronavirus. Las escuelas públicas fueron cerradas, como anunció el gobernador Andrew M. Cuomo. Mientras el que el alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, ordenó cerrar discotecas, cines, teatros y salas de conciertos; además, restaurantes, bares y cafeterías, que solo podrán ofrecer servicio de delivery y take out. Desde este martes a las 9 de la mañana la medida se hará efectiva. “Esta no es una decisión que tomé a la ligera”, dijo.

“Estos lugares son parte del corazón de nuestra ciudad. Son parte de lo que significa ser neoyorquino. Pero nuestra ciudad se está enfrentando a una amenaza sin precedentes, y debemos responder con una mentalidad de tiempos de guerra”, agregó De Blasio.

Medidas del Gobierno de Trump

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este martes un enorme paquete de estímulo fiscal de cerca de un billón de dólares, en el que se incluye el envío de “cheques” con efectivo a los ciudadanos “de manera inmediata”, para contener el impacto económico del coronavirus.

“Estamos estudiando enviar cheques a los estadounidenses de manera inmediata (...). Los estadounidenses necesitan efectivo ahora”, aseguró Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., en rueda de prensa en la Casa Blanca, al delinear algunas de las propuestas del multimillonario plan de estímulo fiscal que presentará este día al Congreso.