Tom Hanks y su esposa ya regresaron a su hogar en Los Ángeles

A 17 días de anunciar que habían contraído el virus, la pareja viajó en un avión privado desde Australia a los Estados Unidos

Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, se encuentran de regreso en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, a 17 días de haber sido diagnosticados con coronavirus en Australia, donde el reconocido actor estaba rodando una película de Baz Luhrmann. Ambos continúan cumpliendo con el aislamiento social: el país ya superó las 100 mil personas contagiadas y se espera que en los próximos días la situación empeore.

A través de sus redes sociales, el actor ha mantenido actualizados a sus seguidores sobre su estado de salud desde que fue diagnosticado con coronavirus. Fue por la misma vía que en esta oportunidad contó que está de regreso en su hogar. “Hola, amigos. Ya estamos en casa y, como el resto de los norteamericanos, seguimos refugiándonos y respetando la distancia social”.

Además, aprovechó para agradecer a los profesionales y todos los trabajadores del hospital de Queensland, donde él y su mujer fueron tratados: “Muchas, muchas gracias a todos los que cuidaron de nosotros en Australia. Su atención y su asistencia hicieron posible nuestro regreso a los Estados Unidos. Y muchas gracias a todos ustedes que nos hicieron llegar sus buenos deseos. Rita y yo lo apreciamos mucho”.

Según informó el periódico inglés Daily Mail, la pareja habría volado el viernes pasado en un jet privado desde Australia hasta Los Ángeles, donde fueron fotografiados a bordo de su camioneta, de camino a su hogar.

El 11 de marzo pasado el actor contó en Instagram que él y su esposa se habían realizado el estudio para saber si tenían coronavirus, y les había dado positivo. “Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos”.

“Ahora, ¿qué hacer a continuación? Los funcionarios médicos tienen protocolos que deben seguirse. Los Hanks serán evaluados, observados y aislados durante el tiempo que la salud pública y la seguridad lo requieran. No es mucho más que un enfoque de un día a la vez, ¿no? Mantendremos el mundo actualizado”, agregó el dos veces ganador del Oscar.

Efectivamente, con el transcurso de los días siguió informando sobre su recuperación. “Hola, amigos. @RitaWilson y yo queremos agradecer a todos aquí en Down Under, quienes están cuidando tan bien de nosotros. Tenemos Covid-19 y estamos aislados así no se lo contagiamos a otras personas. Hay algunas personas en las que podría desarrollarse una enfermedad muy seria. Lo estamos tomando un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto, como seguir los consejos de los expertos y cuidar de nosotros mismos, así como de los demás, ¿no? Y recuerden, a pesar de los eventos actuales, no se llora en el béisbol”, escribió, haciendo referencia a la película A League of their own.

Rita Wilson, por su parte, también publicó esa misma foto y les dejó un mensaje a sus seguidores: “Tan agradecida por sus oraciones, amor y apoyo. Significa mucho y nos da muchas fuerzas”. Además, mostró imágenes de los libros y la lista de algunas canciones que escuchaba para pasar el tiempo mientras permanecía internada.

Finalmente, el 16 de marzo recibieron el alta y fueron trasladados a la propiedad en la que se estaban hospedando antes de ser hospitalizados. Ellos habían llegado a Australia una semana antes de recibir el diagnóstico. Su estadía en el país se debe a que el reconocido actor norteamericano estaba rodando la película Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, en donde interpreta al mánager del cantante, el coronel Tom Parker.

“La salud y la seguridad de los miembros de nuestra compañía es siempre nuestra principal prioridad, y estamos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo”, manifestó Warner Bros, el estudio detrás del filme.