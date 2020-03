New York, EEUU

Dermot Shea, jefe del Departamento de Policía de Nueva York, reconoció que es previsible que los números sigan empeorando. Tres miembros del cuerpo de seguridad murieron por el COVID-19

Nueva York, el estado más afectado de Estados Unidos por el coronavirus, además de estar preocupado por detener el avance de la pandemia, intenta hacer frente a la gran baja de policías infectados por el brote. Cerca de 900 agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) han dado positivo por COVID-19 y casi 5.000 están de baja por enfermedad, de acuerdo a lo anunciado este domingo por el cuerpo, que ya ha perdido a tres de sus miembros por el virus.

Las autoridades esperan que el número de casos confirmados siga aumentando en los próximos días, aseguró el jefe del NYPD, Dermot Shea, que acompañó al alcalde Bill de Blasio en una conferencia de prensa.

Shea explicó que el número de agentes enfermos comenzó a aumentar alrededor del 12 de marzo y que, aunque algunos de los primeros policías que dieron positivo por la COVID-19 están volviendo ya al trabajo, es previsible que los números sigan empeorando

“Nos estamos acercando a 5.000 miembros actualmente fuera por enfermedad y, para mañana, anticipo que tendremos casi 900 positivos por la COVID-19”, dijo el responsable del mayor cuerpo de policía de EE.UU. En total, el NYPD cuenta con unos 36.000 agentes y unos 19.000 empleados civiles, según cifras de la propia institución.

Tres miembros, un detective y dos civiles, han fallecido hasta ahora como consecuencia de la enfermedad, que tiene en la Gran Manzana el mayor foco de todo Estados Unidos.

El país registra el mayor número de casos en todo el mundo, con más de 135.000 y al menos 2.381 muertos

Los fallecimientos por la pandemia podrían llegar a los 100.000 y los contagios podrían ser millones, advirtió este domingo el principal epidemiólogo del Gobierno, Anthony Fauci.

“Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en diálogo con el programa State of Union de la cadena norteamericana CNN.

El reconocido epidemiólogo explicó que “hay algo llamado modelos. Cuando alguien crea un modelo, introduce varios supuestos, y el modelo solo es tan bueno y preciso como lo sean los supuestos. Cuando llega el modelo, dan el peor escenario posible y el mejor escenario. Generalmente, la realidad está en el medio”

De hecho, evitando el tono alarmista, aclaró: “Nunca he visto un modelo de las enfermedades con las que he trabajado en que se cumpla en el peor escenario. Siempre se sobreestima. Entonces cuando usas cifras como un millón, un millón y medio, dos millones, eso casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

Fauci, de todas formas, adelantó que EEUU va a tener millones de casos. “Pero no creo que necesitemos hacer una proyección cuando el objeto de estudio se mueve tanto y podemos equivocarnos muy fácilmente y desorientar a la gente”, insistió

Horas después, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Donald Trump reveló que “se estima que el pico de la tasa de mortalidad se alcanzará probablemente en dos semanas”. “El pico, el punto más alto de la tasa de mortalidad, recuerde esto, es probable que llegue en dos semanas... Por lo tanto, extenderemos nuestras directrices hasta el 30 de abril, para frenar la propagación”, informó el presidente norteamericano.

En su declaración, pidió a la ciudadanía que siga el protocolo de distanciamiento social que recomienda el grupo especial para el coronavirus liderado por el vicepresidente Mike Pence. “Cuanto mejor lo hagamos antes termina esta pesadilla”, afirmó.

El mandatario, de todas formas, se mostró esperanzado en que después del pico, comiencen a bajar las víctimas fatales y comience la recuperación. “Quiero que el país y el mundo vuelva a funcionar”, afirmó. “Debería empezar a bajar - y esperemos que muy sustancialmente - a partir de ese punto”, dijo.