Son las seis de la mañana, el aire fresco propio de la temporada navideña sopla sobre las personas que han llegado a “dormir” a las afuera de Migración y Extranjería, en Managua para tramitar su pasaporte y buscar “una oportunidad laboral en otro país” y poder salir adelante.

La mayoría de las personas que acuden a los diferentes puestos de Migración y Extranjería en Managua son jóvenes que no pasan de los 30 años, como es el caso de “Mauricio”, un joven de 20 años, originario de la capital, y quien llegó en compañía de su madre, una mujer de 51 años, que se desempeña como enfermera en el hospital Alemán Nicaragüense.

Mauricio, quien acaba de egresar de la carrera de ingeniería en sistemas en una universidad pública, contó a 100% Noticias que piensa viajar a Costa Rica porque obtendrá un empleo “con facilidad” y podrá ayudar a su madre.

“La situación en el país está fea. No hay oportunidad laboral, las empresas están recortando personal. El gobierno está hostigando y desmantelando a la empresa privada y eso no nos va a llevar a ningún lado, nos va a traer más problemas y carestía”, contó Mauricio con voz baja, mientras su madre con la vista le hace señas que deje de hablar por temor a que le nieguen el pasaporte.

La vida de Mauricio no ha sido fácil desde que su papá falleció cuando apenas tenía cinco años, su madre con dificultades lo ha sacado adelante y se entristece al saber que su único hijo emigrará para buscar realizar sus sueños.

“Lástima que en Nicaragua no puede desarrollarse como profesional. No hay trabajos y esto se va a poner peor”, dice la mamá, al momento que alista los documentos para realizar el trámite.

No se ajusta para la comida

Don Guillermo es un campesino de 35 años de edad y también llegó a Migración, ubicado frente a Ineter, dice que sus planes es sacar el pasaporte para aventurarse en busca del sueño americano, a pesar de la ola de secuestros a los nicaragüenses por parte de grupos delictivos en México.

“Dios va conmigo y nada malo me va a pasar. Pienso irme con unos amigos a Estados Unidos para trabajar y ayudar a mi familia. En Nicaragua todo está caro y ya no se puede comprar la comida de la casa”, cuenta con los ojos rojos por el desvelo, pues dice que salió en el primer bus desde Matagalpa para ser uno de los “primeros” en ser atendido.

“Pienso vender una parcela de tierra para pagar al que me va a cruzar, aquí en Nicaragua las cosas que uno utiliza para la agricultura está cara y ya no resulta ni sembrar”, cuenta mientras revisa su teléfono celular.

Dura realidad

La situación de Mauricio es el reflejo de muchos nicaragüenses, quienes se sienten frustrados y atados en su propio país debido a la crisis sociopolítica que parece no tener fin, dice un sociólogo consultado por 100% Noticias.

“Muchos jóvenes están emigrando porque en Nicaragua no encuentran empleos y desgraciadamente hay persecución a quienes piensan diferente al gobierno. Si no sos de las filas del frente, no te dan trabajo y lo que les toca es emigrar para poder sobrevivir en este mundo”, expresó el sociólogo, quien además afirmó que la crisis sociopolítica que atraviesa nuestro país, se agudiza cada día.

“Lo que ha venido a desbaratar a la sociedad económica y moralmente son los conflictos sociopolíticos y la pandemia. Si no te friega la política, te friega la pandemia. Es lamentable que gente talentosa y muy capaz salga del país para ayudar al desarrollo de otras naciones y no la propia”, detalló.

El sociólogo afirmó que el problema que afecta a los jóvenes en Nicaragua es la falta de oportunidades laborales. “El joven quiere trabajar y ganar su dinero para mantenerse y desgraciadamente esa oportunidad aquí se ha perdido en los últimos tres años porque varias empresas han cerrado”, detalló.

Recientemente, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, informó que al menos 95 mil nicaragüenses han abandonado Nicaragua desde enero a noviembre de este año. El principal destino de los migrantes es llegar a Estados Unidos y según las cifras de este organismo, los ciudadanos han huido de la represión y la persecución de parte de la dictadura contra los opositores.

La abogada Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, indicó en un informe que “el incremento de la represión (estatal) ha generado otra oleada de exilio, que incluye a más de 40 periodistas, así como excarcelados, activistas y defensores integrados en distintos espacios y organizaciones”.

“Esta nueva escalada ha provocado una nueva ola de exilio mayoritariamente hacia Costa Rica y Estados Unidos”, afirmó. Según las proyecciones basadas en las estadísticas oficiales de los principales países de destino, “en 2021 habrán migrado hacia EE.UU. 60.000 personas y 35.000 hacia Costa Rica”, precisó Flores en un reporte publicado por la Agencia de Noticias EFE.

Filas crecerán

Unos trabajadores de Migración comentaron que las largas filas podrían crecer en los próximos días debido a que muchas personas buscan viajar a los países centroamericanos para visitar a algún familiar durante los días festivos de diciembre.

“A medida que se acercan las vacaciones, esto se llena más y las filas son extensas”, detalló el trabajador, quien comentó que la mayoría de los pasaportes que se están emitiendo son a personas jóvenes.

Según contaron las personas que se ubican con toldos improvisados a frente a Migración, las filas de quienes llegan a solicitar su pasaporte se extienden por más de 100 metros.

“vienen los días buenos, esto aquí se llena como no tenes idea, la gente se alborota y hasta vienen a dormir aquí afuera”, finalizó.