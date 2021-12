Nicaragüenses con 29 por ciento de respuesta positiva para asilo en EEUU, según estudio

El pasado mes de noviembre, Nicaragua se ubicó en el quinto puesto de las nacionalidades que más detenciones registraron en la frontera de Estados Unidos con México. El país pasó de ocupar el noveno, al quinto lugar de solicitantes de asilo.

Durante el mes de septiembre, Nicaragua ocupó el noveno lugar en nacionalidades con más 13,600 detenciones, según datos oficiales del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en ingles), según información de Migración de Estados Unidos.

Las cinco nacionalidades menos exitosas en cuanto a la solicitud de asilo político en la Corte de Inmigración lo ocupan las personas de las siguientes nacionalidades: México (15%), Honduras y Haití (cada 18%), Guatemala (19 %) y El Salvador (20%). En conjunto, las personas de Honduras, Guatemala y El Salvador juntas son el segmento más grande de solicitantes de asilo en los últimos años, según un estudio de la Universidad de Syracuse.

Durante las últimas dos décadas, se ha concedido asilo a 28.745 personas de estos tres países del Triángulo Norte. Otras 2.733 personas recibieron otras formas de ayuda. Estos representan solo el 12 por ciento de los que recibieron asilo en las últimas dos décadas, mucho menos que el número de China.

Las nueve principales nacionalidades restantes entre estos cinco países con mayor y menor índice de éxito en el asilo fueron: Albania (56%), India (56%), Somalia y Armenia (54% cada una), Venezuela (49%), Cuba (39%), Colombia (36%), Indonesia (32%) y Nicaragua (29%).

En el año 2021, las cortes estadounidenses conocieron un total de 4,790 casos de nicaragüenses solicitantes de asilo político, pero 3,416 fueron negadas y 1,374 fueron otorgados.

De acuerdo con el medio digital, en 2021 el 49 por ciento de las solicitudes de venezolanos fueron aprobadas, lo cual confirma una tendencia observada en los últimos 20 años.

In 2 months, migrants from:#Venezuela went from 6th to tied for 2nd place#Nicaragua went from 9th to 5th place#Haiti went from 4th to 11th place (behind Russia)#Ecuador went from 8th to 13th place (behind Russia and India) pic.twitter.com/Rhb12GJr2x