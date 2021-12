Periodista Martha Irene Sánchez narra su segundo exilio de Nicaragua

La periodista Martha Irene Sánchez Torrez, originaria del departamento de Matagalpa, se exilió por segunda ocasión debido a las constantes amenazas de paramilitares y fanáticos de la dictadura.

La periodista Martha Irene Sánchez Torrez, originaria del departamento de Matagalpa, en Nicaragua, volvió a exiliarse por segunda ocasión debido a las constantes amenazas de paramilitares y fanáticos de la dictadura, quienes advertían con hacerle daño a su salud.

Martha Irene Sánchez ha narrado con lujo de detalles cada una de las violaciones de derechos humanos y agresiones de las turbas a los nicaragüenses, razón que la ha convertido en perseguida política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Hace seis meses volví a tocar las puertas de un país hermano en busca de refugio, en busca de seguridad, en busca de vida, una vida que me fue arrebatada para seguir construyendo y soñando en un pedazo de patria que no sólo me vio nacer, sino que siento y amo hasta lo más profundo de mis huesos”, escribió la periodista en su sitio web República 18, desde donde derrota la censura impuesta por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia los medios independientes.

Sánchez narró que “después de casi año y medio de haber retornado al calorcito de mi pueblo (Nicaragua), a la algarabilla de mi gente y al amor de mi familia, de manera abrupta me tocó cambiarme de ropa, empacar mi posibilidad de ponerme a salvo y huir en busca de libertad. Era el mediodía de un 7 de junio 2021, terminaba un artículo periodístico narrando la historia de exilio de un perseguido político, sin siquiera imaginar que me tocaría a los pocos minutos iniciar mi propio éxodo”, compartió en su escrito.

En su escrito, la periodista narró como los paramilitares la mantenían vigilada y la asediaban todo el tiempo, a tal punto que uno de los hombres que la llamó de número desconocidos le “advirtió” que iban por ella para secuestrarla, por lo que de inmediato tuvo que salir de su Patria.

“Llamadas insistentes de números desconocidos que finalmente decidí contestar se convirtieron en el boleto de escape a la inminente amenaza de secuestro de elementos paramilitares que me asechaban a tan sólo dos casas de la mía, la que para entonces era mi lugar seguro. No hubo tiempo de nada, ni de despedida, ni de empacar, ni siquiera tener un lugar donde ir. De hecho, lo único que vino a mi mente fue esperar que llegaran por mí y dejarme arrestar (secuestrar), no veía otra salida, hasta que a mi alrededor empezó a retumbar la palabra “no te dejes atrapar” y fue el momento en que mi red de apoyo, a la que yo llamo mis “ángeles” empezaron a aparecer”, recordó Sánchez.

“Temblando, pero sin dejar asomar lágrima alguna logré abordar el vehículo que significó mi ruta de salida y salvavida. Ese vehículo en marcha acelerada me fue alejando de lo que por más de 40 años fue mi hogar. Logré llegar a una casa de seguridad lejos de mis captores y ahí permanecí por casi 15 días, en los que me resistía a volver a abandonar mi terruño, hasta caer en conciencia que no sólo se trataba de mi seguridad, sino la de mi familia y además la imposibilidad de continuar ejerciendo mi profesión. Así que finalmente llegó el momento de la decisión que ya había experimentado en 2019 y era volver a salir forzosamente y de manera irregular de mi Nicaragua”, agregó.

Martha Irene Sánchez llegó a Costa Rica a la medianoche del 21 de junio de 2021 por segunda ocasión, “esta vez con una mochila con menos ropa, pero con mucha más carga emocional y mucho más repleta de compromisos. Apenas me supe a salvo y en libertad, fue momento de desempacar los miedos y la desesperanza. Convencida que ningún régimen puede arrebatarte la esperanza y las ganas de vivir, inmediatamente retome mis luchas y mi compromiso con el periodismo y con la verdad, con el coraje no de quien escapó de la violencia de la dictadura sino de quien en la búsqueda de ser persona decide tomar la oportunidad de vivir y no de sobrevivir”, afirma.

Sánchez Torres recibirá en Costa Rica el año nuevo y desde ese país, anhela volver a su Patria para abrazar a su familia, a quienes les pide mantener la unidad en los momentos más difíciles.