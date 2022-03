Liberan a familia migrante secuestrada, ya están en EEUU

6:30 a.m.

La familia originaria de Jinotega pagó 27 mil 500 dólares por 5 integrantes de la familia.

Después de permanecer 15 días secuestrados por carteles del narcotráfico en México, una familia migrante nicaragüense fue liberada, tras pagar la suma de 27 mil 500 dólares. El pago del rescate fue posible gracias a los ciudadanos que aportaron un granito de arena para que fueran entregados con vida.

La nicaragüense Angelica María Vallecillo Bonilla, hermana de Yahosca Vallecillo Bonilla, una de las secuestradas, informó que el rescate se canceló el pasado sábado 19 de marzo, posteriormente los traficantes procedieron a liberar a sus parientes, quienes cruzaron la frontera llegando a suelo estadounidense.

“Ya están en migración de Estados Unidos”, dijo Vallecillo a 100%Noticias.

“Gracias a Dios ya los liberaron, ayer los pasaron hasta hoy por la noche (martes) me llamaron que ya estaban en Migración, ya están liberados, agradezco mucho a toda la gente que nos ayudaron para salir de esta angustia tan grande que teníamos, doy gracias a Dios porque todo esto ya pasó, doy gracias a Dios porque mis hijos están fuera de peligro”, dijo Justina Gutiérrez Pineda, madre de Cristian y Juan Pineda Gutiérrez a 100%Noticias.

La madre reiteró su agradecimiento a Dios y a la gente “Yo tengo mucho que agradecer a Dios y a la gente que nos ayudó si no fuera por ayuda de la gente mis hijos todavía siguieran en peligro, nos ayudaron nicaragüenses en Costa Rica, España, agradezco a Dios y la gente, me siento feliz porque ya no están en las manos de esa gente mala”

Angelica informó a 100%Noticias que sus familiares se entregaron a Migración, pero inmediatamente fueron dejados en libertad. Sin embargo, su cuñado quedó detenido porque salió positivo a covid-19, por lo cual estaría aislado de 3 a 5 días.

La familia originaria de Jinotega pagó 27 mil 500 dólares por 5 integrantes de la familia, es decir 5 mil 500 por cada uno, incluyendo dos menores de edad. Otro de los integrantes pagó el rescate por separado siendo liberado el domingo 13 de marzo, 5 días después.

Angelica informó a 100%Noticias que pese a que sus familiares ya están en EEUU no tienen dinero para los boletos de avión, pues el pago del rescate consumió todo el dinero recaudado.

Los nicaragüenses secuestrados eran Miguel Antonio González Gutiérrez, Cristian Danilo Pineda Gutiérrez, Juan Agustín Pineda Gutiérrez, Yahosca Lissethe Vallecillo Bonilla y las niñas Lissmary Walkiria Pineda Vallecillo y Daiara Jussethe Pineda Vallecillo.