Llanto de una niña migrante cubana al ser deportada: “Ustedes no tienen corazón”

Entre llantos la pequeña gritaba “no nos viren, por favor” y les reprochaba “ustedes no tienen corazón”.

Según estadísticas provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) entre enero y marzo de 2022 se disparó el número de personas solicitantes de refugio hasta en 29,574, creciendo un 32% en comparación con el primer trimestre del año pasado. De esta cifra 1,676 son nicaragüenses. Los cubanos y los venezolanos superan este número de solicitudes de refugio con 5,558 y 3,353 respectivamente.

Una niña cubana de aproximadamente siete años lloró frente a oficiales de inmigración para no ser regresada a México cuando era transportada junto a su familia. Las súplicas de las menor no tardaron en romper el internet presentando el rostro de la ola migratoria y rompiendo el mito que personas de nacionalidades como Nicaragua, Venezuela y Cuba no los regresan a sus países.

LEER MÁS: Piedras Negras epicentro de tragedias: “Llegan con los pies llenos de llagas y al final los agarra migración y los devuelve”

La niña y su familia eran parte de un grupo de migrantes que fueron deportados a México tras romper la puerta de las Oficinas del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras para huir hacia Eagle Pass por el puente Internacional II.

Entre llantos la pequeña gritaba “no nos viren, por favor” y les reprochaba “ustedes no tienen corazón”.

Las conmovedoras súplicas de esta menor no evitaron que fueran devuelta a territorio mexicano. “Señor no nos vire, se lo ruego. Yo no quiero virar”, soltó la pequeña al momento que era montada en una camioneta junto a un grupo de 25 migrantes este 27 de marzo.

SEGUIR LEYENDO: Liberan al segundo nicaragüense de los tres secuenstrados en México

Por su parte, los migrantes adultos denunciaron ante los medios locales las precarias condiciones. “No es justo lo que están haciendo. Nos tienen ahí sin comida y sin agua. Nos han maltratado. Venimos huyendo de un país asesino como Cuba”, se lamentó uno de los deportados.

“Para los que piensen que los de inmigración estadounidense porque vayan con niños o lleven pruebas, los van a recibir con los brazos abiertos. Es mentira, a ellos no les importa nada. Ni si quiera si los matan, secuestran o vienen huyendo. Te huellan y te sacan así de fácil. No tienen la más empatía de ayudar a los centroamericanos”, escribió César Acevedo en un grupo de migrantes.