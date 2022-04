Familia del migrante Maynor Downs Bravo pide ayuda para localizarlo

Downs Bravo salió de Nicaragua rumbo a Estados Unidos.

Los familiares de Maynor Downs Bravo piden ayuda a los nicaragüenses para localizar a su pariente, quien salió de Nicaragua el pasado 10 de febrero rumbo a Estados Unidos.

Angela Dows Bravo, hermana del desaparecido, confirmó a 100%Noticias que su hermano emprendió el viaje irregular el 10 febrero, la última comunicación fue el 27 de marzo.

“El 27 de marzo a las 6:30 de la tarde, me dijo ya no me escribas que vamos a salir en la noche para el Río Bravo, nos vamos a entregar, los muchachos que iban en el grupo hoy casualmente me llamaron uno de los que iba y me dijo que pasaron el río bravo a las 4 de la madrugada y que ellos se entregaron, pero él quedó al otro lado del río enfermo porque no podía caminar llevaba inflamado los pies eso fue todo” dijo angustiada

Agrega “Dicen que cruzó el río ya no lo llevaron con ellos porque él (Downs) ya no podía caminar entonces lo dejaron del otro lado del río en tierra estadounidense”

100%Noticias se comunicó con Carolina Sediles de la organización Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA), quien nos afirmó que trabajan por localizarlo.

En medio de la desesperación, la familia distribuyó afiches en redes sociales para ubicarlo lo que fue aprovechado por grupos delincuenciales mexicanos que llaman asegurando que Downs está secuestrado.

“Pido que me ayuden a encontrarlo, me dicen qué pasó el río Bravo por el sector de Piedras Negras, necesito por favor si está en algún hospital o alguna organización que me ayude a encontrarlo”, dijo

Downs Bravo es originario de Río Blanco, municipio del departamento de Matagalpa.