“No, no, no, ya no crucemos, no ya no crucemos” fueron las desgarradoras palabras de un niño migrante nicaragüense de 9 años, tras ser rescatados de morir ahogados cuando intentaban cruzar el Río Bravo en México, en busca del “sueño americano”.

Noticias Telemundo reportó que la familia nicaragüense migrante compuesta por dos adultos y dos menores de edad intentaron cruzar las turbulentas aguas junto a varias familias de migrantes, pero fueron separados por las fuertes corrientes.

“Con el supuesto grupo con el que veníamos teníamos que pasar todos agarrados, pero al final nos dejaron solos”, dijo el padre, quien casi muere ahogado junto a su pequeño hijo de 4 años.

“Es que no quería dejar a mi hermanito y que mi papá no se me vaya”, dice el menor que observó el momento en que su padre y hermano eran arrastrados por las aguas.

A pesar que estuvieron a punto de morir, los padres de los menores insistieron en que tienen que llegar a EEUU “Qué nos ayuden a pasar, porque el objetivo era ese” “aunque sea que saquemos las visas para poder entrar a su país”, dicen entre llantos

La familia fue trasladada a un albergue en Piedras Negras, México.

En el mes de marzo, se estima que unos cinco nicaragüenses perecieron ahogados en el río. En este mes de abril, se reporta otro pinolero fallecido en las mismas circunstancias, se trata de Luis Alberto Jiménez Meneses, de 52 años de edad, originario de Granada.

Anulación Título 42

Estados Unidos anunció la terminación de la Orden del Título 42 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) con la cual expulsan a los adultos solteros y unidades familiares no autorizadas que llegan a las fronteras terrestres para protegerse contra la propagación de COVID-19, informó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

En una declaración, Mayorkas informó que a partir del 23 de mayo del 2022 los CDC rescindirán su orden de salud pública del Título 42 de conformidad que se aplica desde marzo de 2020.

“El Título 42 no es una autoridad de inmigración, sino una autoridad de salud pública utilizada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para proteger contra la propagación de enfermedades transmisibles. El Título 42 permanecerá vigente hasta el 23 de mayo y, hasta entonces, el DHS continuará expulsando a los adultos solteros y las familias que se encuentren en la frontera suroeste”, indica.