Excarcelada política Maribel Rodríguez y cinco nicaragüenses más fueron rescatados en río Bravo

La excarcelada política Maribel del Socorro Rodríguez Mairena junto a otros cinco nicaragüenses fueron rescatados por el Grupo Beta en un islote a mitad del Río Bravo, a la altura de la colonia Benito Juárez.

El medio de comunicación Super Channel, reportó que los seis nicaragüenses que se encontraban en un islote, fueron rescatados por los bomberos en coordinación con el grupo Beta.

Los compatriotas fueron trasladados a la orilla del río sanos y salvos. También reportaron que el grupo de migrantes que se disponían a cruzar se componía de siete integrantes, de los cuales, sólo uno de ellos logró avanzar.

Los nicaragüenses rescatados responden a Maribel del Socorro Rodríguez Mairena, única mujer, Francisco Giovanni Flores Sevilla, Jesús Amadeus Díaz Flores, Erick Francisco Flores Ordóñez, Deyvin Salomón Sobalbarro, y Carlos Zamora Navarro, todos del país Centroamericano, Nicaragua.

Los nicas aseguraron que en la primera oportunidad que tengan volverán a intentar cruzar el río para lograr el sueño americano.

Persecución, asedio y cárcel

Antes de cruzar el río, la excarcelada política Maribel Rodríguez compartió con 100% Noticias los motivos de emigrar a Estados Unidos, entre ellos, la recaptura de su esposo y preso político Edder Muñoz, a quien la policía le implantó droga cuando allanaron su casa en Masaya.

“Todo este proceso ha sido doloroso extraño a mis hijos y mi esposo está en la cárcel, no lo puede ni siquiera ir a ver cuando estaba en Nicaragua porque sí yo lo iba a visitar inmediatamente me podía meter presa, así que no tenía ninguna opción y pues me dirijo hacia Estados Unidos para seguir exigiendo la libertad de todos los presos políticos”, dijo la ex rea a 100%Noticias.

Rodríguez explicó que cuando fue excarcelada se integró a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero la sancionada policía sandinista empezó a perseguirlos e intimidarlos, hasta allanar la vivienda.

“El día 23 de noviembre 2021 la policía llegó a la casa yo no estaba, solo estaba mi esposo se lo llevaron preso, pero ellos llegaron a buscarme porque yo pertenezco al sector territorial de la Alianza Cívica”, explicó

También recibió un citatorio policial “el primero de octubre del 2021 me llevaron un citatorio para amenazarme de que, si hacíamos algo antes, durante o después de las elecciones volvíamos a las cárceles de Nicaragua, así que mis hijos me llamaron para decirme que no regresará a la casa que me mantuviera escondida, estuve casi mes y medio escondida”

Rodríguez informó que el 06 de enero del 2021 huyó de Nicaragua rumbo a Costa Rica “una señora me dio refugio mientras estuve en Costa Rica luego pude recoger algún dinerito y otras personas que me apoyaron para salir y emprender el viaje hasta Estados Unidos, salí de Costa Rica el 26 de marzo llegué a México el 27 de marzo espere el proceso de documentación para andar legal aquí en México y pues ya voy circulando hacia el norte y logra cruzar el río Bravo”