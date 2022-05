Autoridades mexicanas y de EEUU presenciaron ahogamiento de Calixto Rojas Bordas, nadie intentó salvarlo

El migrante nicaragüense Calixto Nelson Rojas Bordas de 53 años, murió ahogado a vista y paciencia de la Guardia Nacional que resguarda entre la frontera Piedras Negras, México y Eagle Pass, Texas, EEUU.

En las imágenes se observa como el pinolero se hunde en las aguas y no vuelve a salir, mientras su amigo Elbe Castro grita para que lo rescaten, pero sus llamadas de auxilio fueron ignoradas.

LEER MÁS: Nicaragüense indocumentado muere en accidente de tránsito en México

En un reporte periodístico, el reportero estadounidense Bryan Llenas de Fox News confirma que, aunque la Guardia Nacional contaba con los dispositivos de rescates, sus miembros tienen orientado no realizar más rescates acuáticos en el Río Grande o Río Bravo, tras la muerte del soldado Bishop E. Evans, de 22 años, quien murió cuando intentó rescatar a dos migrantes que se estaban ahogando.

*Graphic Video*: A 38 yr-old Nicaraguan man drowned while trying to cross the Rio Grande River into Eagle Pass Texas. Video show his friend holds onto a pillar. National Guard was there. Guardsman told me they’ve been ordered not to do water rescues after SPC. Evans drowned. pic.twitter.com/VWxXW5RrmP