Encuentran a 19 nicaragüenses en caja de tráiler en México, eran parte de 275 migrantes abandonados

10:23 a.m.

(EFE).- Un total de 275 migrantes, entre ellos, 67 menores de edad, 45 de ellos no acompañados, fueron encontrados dentro de la caja de un tráiler que fue abandonada en una carretera del estado mexicano de Veracruz, este del país, informó este miércoles el Instituto Nacional de Migración (INM).



En un comunicado, el INM, dependiente de la Secretaría (ministerio) de Gobernación, señaló que los migrantes son originarios de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba, El Salvador y Ecuador y que en el hallazgo, ocurrido en la carretera Crodoba-Puebla, también participaron autoridades de Veracruz.

Precisó que del total de las personas migrantes encontradas en el vehículo de carga 29 son originarias de Honduras (nueve mujeres y 13 hombres adultos, cinco menores de edad acompañados y dos no acompañados); 191 de Guatemala (25 mujeres y 114 hombres adultos, nueve menores de edad acompañados y 43 no acompañados); 19 de Nicaragua (seis mujeres y 11 hombres adultos, y dos menores de edad acompañados).



Además, de 16 de Cuba (ocho mujeres y siete hombres adultos, un menor de edad acompañado); dos de El Salvador (una mujer adulta y un menor de edad acompañado), así como 18 de Ecuador (seis mujeres y ocho hombres adultos, y cuatro menores de edad acompañados).



El INM señaló que al no acreditar su estancia regular en territorio mexicano los migrantes fueron trasladados a las instalaciones del instituto en el estado de Vearcruz para realizar los trámites migratorios correspondientes.



Mientras quienes viajaban en núcleos familiares, quedaron bajo tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el estado.



El martes, 310 migrantes fueron hallados cuando viajaban hacinados y con síntomas de grave deshidratación en la caja de un tráiler que transitaba por el estado de Veracruz, informaron autoridades estatales.



Viajar hacinados dentro de tráileres es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México, rumbo a Estados Unidos, algo por lo que pagan miles de dólares a los traficantes.



Bajo esa modalidad, el 9 de diciembre de 2021 se registró un trágico accidente, cuando un tráiler sufrió una volcadura en la carretera de Tuxtla Gutiérrez a Chiapa de Corzo, en el estado de Chiapas, en el que fallecieron 56 migrantes.



En el vehículo viajaban escondidos más de 160 extranjeros, la mayoría de Guatemala, República Dominicana y El Salvador.



México deportó a más de 114.000 extranjeros en 2021, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación del país.

El INM de México informó recientemente que desde el 1 de enero y hasta el 13 de abril de este año interceptó a 115.379 migrantes, de los cuales un 15 % eran menores de edad, principalmente de naciones de Centroamérica.



Mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, ya se han contabilizado 1.060.094 encuentros de migrantes en la frontera sur estadounidense, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).