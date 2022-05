EEUU advierte en una nueva campaña que es delito entrar de forma ilegal al país

La campaña de "Dígale no al coyote" advierte que "aquellos que intenten cruzar la frontera de los Estados Unidos sin autorización serán expulsados".

Miami, 11 may (EFE).- El Gobierno de EE.UU. lanzó este miércoles la campaña publicitaria digital "Dígale no al coyote" para advertir a los centroamericanos que es un "delito" ingresar de forma ilegal al país y que no deben creer en las mentiras de los traficantes de personas.

"Los contrabandistas usan mentiras para atraer a quienes son vulnerables a emprender un viaje peligroso que a menudo termina en su expulsión del país o desemboca en una muerte", aseguró Chris Magnus, comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La CBP detalló en un comunicado que en el año fiscal 2021 los centroamericanos representaron el 44 % de los migrantes detectados por las autoridades en la frontera de Estados Unidos con México.

Magnus subrayó que esa agencia lanza hoy la campaña publicitaria que llegará a través de teléfonos celulares, redes sociales y otras plataformas digitales "para prevenir tragedias y reducir la migración irregular".

En marzo pasado, la cifra de migrantes detectados en la frontera sur de Estados Unidos fue la mayor en lo que va del año fiscal 2022 con más de 220.000, según la CBP.

"Los contrabandistas les están mintiendo, el hecho es que ingresar ilegalmente a los Estados Unidos es un delito", es el mensaje que envía la campaña especialmente a hondureños y guatemaltecos.

Los anuncios destacan que los contrabandistas, conocidos como "coyotes", se aprovechan y se benefician de los migrantes vulnerables.

La campaña es una más de los esfuerzos de la CBP de los últimos años para disuadir a los migrantes advirtiéndoles que las leyes de inmigración de Estados Unidos continúan vigentes.

Estados Unidos se prepara para una eventual migración masiva tras el anuncio del Gobierno de Joe Biden de eliminar el próximo 23 de mayo el Título 42 de devolución expedita de migrantes.

Sin embargo, la eliminación de la medida, que ha devuelta a unos 1,7 millones de migrantes desde marzo de 2020, depende ahora de las cortes judiciales que retaron su eliminación, con una primera audiencia prevista para el próximo viernes.

La medida sanitaria fue puesta en marcha por el entonces presidente Donald Trump (2017-2021) para devolver de inmediato a los migrantes en la frontera amparados en la pandemia.

La campaña de "Dígale no al coyote" advierte que "aquellos que intenten cruzar la frontera de los Estados Unidos sin autorización serán expulsados" y recuerda además los miles que son encarcelados, secuestrados, extorsionados o muertos a manos de organizaciones criminales transnacionales.