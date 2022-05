Cristyana Somarriba se exilia, pide no normalizar la indiferencia con relación a las personas presas políticas en Nicaragua

Cristyana Somarriba cantante nicaragüense, a través de su red social en Facebook se pronunció por primera vez sobre la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua orquestada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Informando que tomó la decisión de salir de Nicaragua y proceder a exiliarse, sumándo se a los más de miles y miles de nicaragüenses que han salido de manera forzosa, y evitar ser detenidos. Somarriba destaca en su publicación que “vivir con miedo enferma.

“Esta vez me atrevo a expresarme porque no estoy en mi país, desgraciadamente y con el corazón encogido, me tocó irme, como miles que hoy se arriesgan para escapar de la crueldad, injusticia, y de un país sin derechos humanos, ni libertad de expresión. ¡Qué tragedia! un país tan hermoso liderado por odiadores, aunque traten de disfrazarlo con discursos falaces e incongruentes. Vivir con miedo ENFERMA, Querer expresarse y no poder hacerlo ENFERMA, Ser testigo de injusticias y tener que tragarse el dolor, ENFERMA” señala la publicación.

Además, destacó que ella soñó que la metían a la cárcel, y que pasó unos minutos repasando la pesadilla y viendo mentalmente las caras de más de 180 presos políticos que hay en el país., “en esa pesadilla, -que sentí tan real- me vi callada, arrinconada, profundamente triste y desesperanzada, pensando… así es como han de sentirse tantos de mis amigos/as y personas que hoy están viviendo la agonía de perder su libertad por pensar distinto, por defender ideales, por querer democracia, señaló la artista en sus redes sociales.

Cristyana tildó de descaro y abominable el argumento de traición a la patria que utilizan contra los opositores que se encuentran presos actualmente en el país, y señaló que los principales traidores a la patria es el régimen y sus aliados.

“TRAICIÓN A LA PATRIA”, qué descaro y abominable que se acuse a personas por esta razón, cuando los principales traidores a la patria son precisamente los creadores de esa ley. Como expresé en la publicación “El alivio de llorar” sentirse bipolar en Nicaragua, es la rutina de los últimos años, navegando entre el llanto y la risa… me pregunto: Y el alivio de hablar sin miedo, ¿cuándo llegará?” cuestionó la artista en su publicación.

Cristyna Somarriba destacó que la gente no puede hacerse de la vista gorda con todo lo que está sucediendo en el país con relación a los presos políticos y pidió no normalizar la indiferencia, que se debe de practicar el perdón sin olvidar de tas las atrocidades que el régimen de Ortega y Murillo ha hecho.

“¿Cómo sanar siendo testigos de tanta maldad? ¿Cómo no sentir indignación en el alma, viendo a tantos compatriotas sufriendo los horrores de la cárcel y persecución constante?

Obviamente debemos agradecer lo bueno de la vida, sin embargo, no podemos taparnos los ojos y hacer como si nada, como humanos con consciencia, no debemos “normalizar la indiferencia”. Practicar el perdón es nuestro reto perpetuo, aunque nunca olvidaremos la masacre y en nuestros corazones vivirán los héroes y heroínas que dieron su vida, y a los que perdieron su libertad para que algún día en Nicaragua brille la DEMOCRACIA”.