EEUU agiliza asilo político y deportaciones con nueva normativa, ¿cómo demostrar miedo creíble?

Carolina Sediles de la organización NAHRA explicó en 100% Entrevistas la nueva normativa de Estados Unidos para las personas que solicitan asilo político. Sediles reiteró que los procesos serán más ágiles ya sea para que aprueben en asilo o la deportación que será inmediata. Anteriormente este proceso duraba de 1 a 2 años y ahora se pretende una duraración de 21 a 45 días, en el que oficiales de migración realizarán una entrevista denominada “Miedo Creíble” en la cual los agentes determinarán si es creíble el miedo del solicitante de asilo de regresar a su país y posteriormente este pasaría a un proceso administrativo y no judicial para poder recibir el asilo o la deportación.

“La entrevista del miedo creíble siempre ha estado, la realiza un agente de migración, lo hacen después de que te llevan a un centro de detención y lo que ellos quieren es determinar que sí tenés miedo de regresar a tu país y que tienes razón para tener este miedo…tienes que demostrarlo con una serie de preguntas que te hacen durante una entrevista, la entrevista es muy larga y te hacen la misma pregunta no sé cuántas veces. La idea es asegurarse de que estás diciendo la verdad, y de acuerdo a la entrevista ellos determinan si creen que realmente sos un perseguido político y te dan la oportunidad de pedir asilo, en eso consiste la entrevista del miedo creíble” explicó Sediles.

De igual manera señala que la novedad en estos casos es que después de la entrevista si se determina creíble, y el agente de migración dice que esa persona califica para pedir asilo ya no se van a referir a una corte de migración, y ya no será un juez el que determine el proceso sino un agente del servicio de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos el que haga una cita y la entrevista y ya no sería un proceso judicial, sin embargo esta normativa solo iniciará en uno de los estados del país.

“Esta regla está empezando el día de hoy (ayer) pero no empieza en todas las fronteras solamente en la frontera de Texas en dónde hay dos centros de detención donde van a estar llevando cierta cantidad de nicaragüenses, y qué pasará con la otra cantidad de nicaragüense, pues van a ir de regreso a México ya sea por el por el programa de protección al migrante que también está trabajando, o con una deportación express” explicó Sediles.

Esta medida podría beneficiar directamente a los verdaderos perseguidos políticos de Nicaragua, que tienen evidencia, principalmente a los excarcelados políticos, a las personas que fueron torturadas o amenazadas por el régimen de Daniel Ortega, sin embargo, no beneficia a las personas que salen del país por otros motivos.

“La mayoría van a ser nicaragüenses y probablemente cubanos y el resto van a ir de regreso a México ya sea con una deportación express o con el programa de protección al migrante… Además de eso van a ser solamente las personas que indiquen que van a vivir en ciertos estados no a todo el mundo. Entonces tenés que indicarle al agente que vas a Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, o San Francisco si no tenés como destino uno de esos lugares entonces tampoco te haría la entrevista del miedo creíble” explicó