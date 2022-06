Buscan a dos migrantes nicaragüenses desaparecidos en México

8 a.m.

Familiares de los nicaragüenses Lester Castillo Jarquín y Edwing Omar Rodríguez buscan dar con el paradero de ambos pinoleros, quienes se encuentran desaparecidos desde hace varios días. De acuerdo con el relato de los parientes, los coterráneos intentaron cruzar a Estados Unidos de forma irregular, desafiando las aguas del río Bravo, en México.

Hasta la noche de ayer, funcionarios de la organización Texas Nicaraguan Community (TNC) informaron a 100% NOTICIAS que ambos cuerpos no habían sido encontrados, por lo que alertaron a la ciudadanía a tener cuidado para evitar ser víctimas de estafa.

Un funcionario de TNC bajo la condición de anonimato detalló a 100% NOTICIAS que desde el pasado 1 de mayo, hasta la fecha se contabilizan de forma preliminar al menos 12 personas desaparecidas, entre ellas una niña de tres años de edad.

Texas Nicaraguan Community ha alertado a los familiares de los desaparecidos evitar publicar los nombres en redes sociales, debido a que bandas delincuenciales han contactado a algunos familiares de desaparecidos, informándoles que sus parientes están fallecidos y hasta han mostrado fotografías con montajes, con la finalidad de sacarles dinero.

“El problema con las personas desaparecidas es bastante delicado. Lo que se le recomienda a los familiares que tienen este problema, es que vayan a Gobernación, al área de Connacionales a hacer el reporte de la desaparición. De esa manera se realizarán coordinaciones pertinentes para ubicar a los cuerpos en las morgues de Estados Unidos, en caso de que estén fallecidos”, detalló el funcionario.

TNC recuerda a las familias que en caso de tener personas desaparecidas, serán las autoridades estadounidense que se comunicarán con las autoridades del consulado nicaragüense.

“Hay cuerpos en las morgues de Texas que no aún no han sido identificados. Muchos de los cuerpos no poseen documentación”, señaló.

“Es importante que los familiares pidan enviar el perfil de huellas dactilares para su identificación, en el caso de que los desaparecidos estén muertos y sus cuerpos estén en las morgues ya sea de México y de Estados Unidos”, finalizó.

En Nicaragua, las familias de ambos desaparecidos elevan plegarias a cada momento para pedir a Dios por el milagro de que sus seres aparezcan vivos.