Niño migrante se reencuentra con su padre, tras muerte de su madre en el Río Bravo

Después de 45 días el niño nicaragüense Dominic Miguel Castillo Rosales, de 6 años, logró reunirse con su padre Juan Miguel Castillo Hernández en Estados Unidos. El menor sobrevivió de milagro, luego que él y su madre Darling Rosales, de 32 años, fueran arrastrados por las corrientes del Río Bravo, desafortunadamente su progenitora murió ahogada.

En redes sociales la organización Texas Nicaraguan Community informó que el menor fue entregado a su padre en el Puente Internacional No. 2

“En colaboración con el PRONIF, la Procuraduría de la niñez y la familia, Kids in need of defiende (KIND), la Asociación de Nicaragüenses en México y Texas Nicaraguan Community, y el apoyo del Estado de Coahuila, se pudo lograr esta reunificación de esta Familia Nicaragüenses”, reza la publicación.

El pasado 15 de mayo, el infante fue rescatado con vida y estaba en custodia de las autoridades mexicanas.

La migrante nicaragüense Darling Francisca Rosales Ortiz, emprendió el viaje el pasado 8 de abril, en compañía de su esposo Juan Miguel Castillo y sus dos hijos Iker y Dominic de 9 y 5 años, respectivamente.

Según medios mexicanos, al momento de la tragedia, Darling cruzaba con su pequeño hijo Dominic Miguel Castillo Rosales de 5 años, cuando fue arrastrada por las corrientes del río pereciendo ahogada.

La compatriota fue sepultada en EEUU informaron sus familiares.