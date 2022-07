Familia pide apoyo para repatriar cuerpos de nicaragüenses muertos en masacre de Guanacaste

Los hechos se dieron la tarde de este sábado en Huacas de Santa Cruz, Costa Rica, las personas asesinadas eran nicaragüenses

Familiares de los cinco nicaragüenses que fueron asesinados en Huacas de Santa Cruz el día de ayer, están solicitando la colaboración de la ciudadanía para repatriar los cuerpos hacia Nicaragua.

Según el medio GuanaNoticias, estas personas apenas tenían una semana de estar en esa vivienda, esto porque vinieron al país a buscar trabajo y un mejor futuro para sus hijos. Se conoce que los delincuentes confundieron a estas personas con otras que tenían negocios fraudulentos.

“Esta situación es muy lamentable, apenas tenemos una semana de estar en Costa Rica, venimos a buscar trabajo, y nos encontramos con esto, mis hermanos no tenían vicios, no estaban metidos en problemas, pido justicia y que nos ayuden”, dijo Amparo Carolina Cardoza familiar de las víctimas del lamentable hecho, en entrevista con GuanaNoticias.

Las personas fallecidas responden a los nombres de: Miguel Jarquín Cardoza (se desconoce la edad), Pedro Hernández Cardoza de 42 años, Amparo Cardoza Orozco de 55 años, Isidro Orozco Loaiciga de 29 años y Jonathan Cardoza Rivas de 25 años.

Por su parte Oniel Rayo Cardoza, familiar de las víctimas expresó que mataron a su madre, hermanos, primo y cuñado. Aseguró que tenían pocos días de vivir ahí y no tenían problemas con nadie.

“Me mataron a mi mamá, dos hermanos, un primo y un cuñado. Adentro están todos tirados en el piso. Nosotros tenemos poco de estar aquí y mi hermano mayor, con los cuñados, tenían días de haber venido de Nicaragua", dijo Rayo Cardoza.

“Un primo que salió herido en el pie me llamó llorando por lo que pasó, pero yo no le creí y después me dijo que mataron a todos. Nosotros no nos metemos con nadie, trabajamos de lunes a sábado y vinimos acá porque era más grande”, dijo Cardoza.

Según Cardoza, los autores del crimen probablemente confundieron a las víctimas con unos vendedores de droga que habitaban esa vivienda. “Nos dicen algunos vecinos, acá vivían vendedores de droga, unos malandros y para mi pudo haber sido que se confundieron de gente y agarraron a toda mi familia. Mi primo que sobrevivió se tiró debajo de la cama y solo escuchó los balazos”.

Si usted desea ayudar a esta familia puede contactarlos a los teléfonos: 84 90 00 08 o al 64 44 15 82

Los hechos

Las autoridades de Costa Rica informaron que cinco nicaragüenses fueron asesinados en El Silencio de Huacas, Guanacaste. Los delincuentes armados entraron violentamente a la vivienda y mataron a balazos a cuatro hombres y una mujer, la noche del sábado.

El viceministro de Seguridad, Daniel Calderón, informó que los sospechosos irrumpieron de manera violenta en la casa en el sector de Huacas, todas las víctimas eran de nacionalidad nicaragüense.

“Aún no se tiene claro el móvil, pues cabe destacar que en apariencia las víctimas son un grupo de parientes, que llegaron al país apenas hace ocho días y estaban laborando en construcción. Las investigaciones en torno al caso continúan para dar con el tercer participante, quien se habría dado a la fuga”, dijo la Policía Judicial.

El caso que se encuentra en manos de la Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio como resultado la captura de dos sospechosos, luego de recibir información confidencial la cual indicaba que estarían escondidos en una casa cerca del lugar.