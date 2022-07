La joven crea contenido semanal y con el dinero generado por las visualización del contenido, logra pagar el alquiler de una vivienda en Costa Rica

A la nicaragüense Jaqueling Libeth Florez se le ve siempre sonriente y entusiasta en su videos, donde el carisma y sus expresivos ojos completan las excelentes habilidades comunicativas con las que cautiva hasta ahora a unos 54.300 suscriptores en su canal de Youtube “De aventuras con Jaqui”.

Originaria de Nueva Guinea y residente desde hace 14 años en Costa Rica, publica al menos un video cada semana en la plataforma de YouTube, donde cada día aumentan sus seguidores.

Su teléfono, un pequeño micrófono y su particular ingenio, son los recursos que utiliza para grabar sus videos que ya le están generando ingresos, incluso ya puede acceder a créditos en el país que la acogió.

Lea: Youtuber español expone a policías de tránsito por “coima” para evitar ser multado en Nicaragua

“Por fin compré casa en Costa Rica”, dijo en un video que en un mes ha alcanzado 405.000 visualizaciones en su canal de YouTube.

La joven, de 31 años, cuenta que todo empezó como un pasatiempo. “Me gustaba mucho grabar videos para que quedaran guardados en internet y después se convirtió en un trabajo más”, cuenta.

En el contenido de sus videos, Jaqui relata sus experiencias vividas en los sitios que visita, lo cual incluye varios países centroamericanos, principalmente de Nicaragua y Costa Rica, aunque también tiene videos sobre algunos viajes a Cuba, República Dominicana y México.

“De por si eres linda y ahora te ves súper, saludos desde México. Tú siempre haces bonitos videos, muy naturales, originales”, expresa el seguidor Nabor Mata en un mensaje dejado a Jaqui en su canal de YouTube. El seguidor respondía así a su video titulado 'Me siento otra, cambié de look'.

Jaqui explica que no sigue ninguna técnica ni tiene ningún secreto para producir sus videos, sino que solo trata de ser espontánea y natural y eso le ha permitido ganar cada vez más seguidores.

Lea más:

“Simplemente trato de ser yo”, señala Jaqui. "En mi canal nunca he pretendido ser lo que no soy o aparentar lo que no tengo, solo soy una aventurera de corazón y me aventuro a muchas cosas, me encanta conocer nuevos lugares, amo mucho la parte agrícola, tengo muchos videos en mi canal sobre la agricultura”, comenta.

Su video "Así se cosecha yuca en Costa Rica" tiene casi medio millón de visualizaciones en YouTube.

La joven youtuber también presenta contenidos sobre la cultura nicaragüense.

“Para que las personas conozcan cómo somos, esa parte humana y bonita que nosotros tenemos porque no sólo personas malas (...) hay personas muy buenas e historias de vida”, manifiesta.

¿Cómo nace la idea de los videos?

Al inicio no todo era fácil para Jacqui. Dice que luego de varias malas experiencias que tuvo en algunos trabajos, levantó una tienda virtual que iba adelante, pero aún no lo suficientemente sostenible, sino hasta unos seis meses después de haber implementado el emprendimiento.

“Siempre he dicho que los costarricenses son pura vida, la mayoría. Pero en la parte laboral, la mayoría de las experiencias fueron tratos malos. Se reían mucho por mi acento, se burlaban por mi forma de hablar y me discriminaban bastante por el hecho de ser nicaragüense”, recordó.

Asegura que por esa razón emprendió. Luego surgió la idea de hacer videos primero de su pasión por grabarse. “Desde pequeña me han gustado las cámaras. Yo decía que quería salir en televisión y no estudié periodismo porque me encanta la administración de empresas, pero me gusta mucho, siempre me ha gustado grabar videos, grabar cada momento que vivo y de ahí surgió la idea”, explica.

Jaqui comenta que al inicio los videos no tenían tantas visualizaciones como en la actualidad, pero hace como dos años comenzaron a aumentar gracias a una cuenta que abrió en Tik Tok, y eso le dio un impulso al canal, hasta lograr su monetización.

Ahora dice que dedica más tiempo a la elaboración de los videos para satisfacer a sus espectadores, aunque reconoce que “requiere de mucho dinero, tiempo, esfuerzo".

“Ahí vamos poco a poco. Compré esa casa, estoy pagándola. En parte fue gracias a los ahorros de años de mi trabajo, y ahora parte también por los ingresos de YouTube. Yo digo que quienes me están apoyando son las personas que ven mis videos, mi contenido. Gracias a ellos he podido crecer y realmente sin el apoyo de las personas nada de eso sería posible”, afirma Jaqui.