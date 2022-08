Roxy Williams podría ser la primer nicaragüense en convertirse en astronauta

Roxy Williams, es originaria de Bilwi, Puerto Cabezas. Se trasladó a Managua cuando tenía 9 años, únicamente hablaba su dialecto miskito, por lo cual se vio forzada a aprender español

La joven afro indígena, Roxy Williams, podría ser la primera nicaragüense en ir al espacio, su meta es convertirse en astronauta y trabajar para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, conocida como NASA.

En el camino hacia esa meta recibió el premio The Pioneer Award otorgado por Space Generation Advisory Council (SGAC por sus siglas en inglés) y participó en un simposio de la NASA, esto la ha convertido en una brillante estrella del firmamento espacial centroamericano.

Roxy Williams se destaca entre los 30 jóvenes de todo el mundo que fueron escogidos para viajar al Congreso Internacional de Astronáutica que se llevará a cabo en Francia el 22 de septiembre y donde recibirá un reconocimiento por ser “Líder Emergente del Espacio”.

En una entrevista a 100%Noticias, Williams contó que de niña quería ser presidenta, pero ahora su voluntad le pertenece al espacio y a las infinitas posibilidades que este le ofrece.

Cuenta que su pasión por el espacio inició en el 2015 cuando su profesor y presidente de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados, Julio Vannini, le dijo “No quieres ser la primera persona en Nicaragua en ser astronauta”.

“Participé en una competencia llamada Space Challenge, de la NASA. Sin saber cómo resolver problemas mediante la tecnología espacial, lo intenté junto a una amiga, el profesor Julio Vanini me comentó que era una competencia para desarrollar aplicaciones utilizando datos que la NASA provee y crear soluciones para diferentes problemáticas, entonces el profesor Julio me dijo esta frase que cambió toda mi perspectiva de lo que pensaba, porque en lugar de ser presidenta ¿por qué no quieres ser la primera persona en Nicaragua en ser astronauta? Entonces fue una frase que me impactó y que nadie me la había dicho a pesar de que desde pequeña siempre había sido inspirada por el cielo claro de mi comunidad esa conexión volvió cuando él me dijo esta frase”, narra.

LEER MÁS: Eligen a estudiante nicaragüense como “Líder Emergente del Espacio”

Williams de 21 años es una estudiante de Ingeniería en Software de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología (Ulacit) en Costa Rica, se ha vuelto en una estrella no fugaz para la industria aeroespacial de la región latinoamericana, por desarrollar y liderar varios proyectos.

Actualmente forma parte de la organización internacional Space Generation Advisory Council (SGAC por sus siglas en inglés), asegura que es un honor y un reconocimiento por todas las contribuciones y el trabajo en el sector espacial.

“En el 2015 decidí involucrarme en el sector espacial, significa muchísimo para mí por esa razón porque una federación muy reconocida en la industria reconoció esos trabajos investigaciones y contribuciones qué he hecho a nivel internacional, a nivel global, significa mucho para mí y aparte representando a mi país, Nicaragua, y también a la región centroamericana”.

También contó que en el 2016 se inscribió en el Campamento Aeroespacial en Costa Rica, la experiencia le permitió armar un cohete y lanzarlo “yo mandé mi aplicación para participar en este campamento aeroespacial el cual enseñaba a los participantes con instrucciones y conversiones expertas en cohetería de alta potencia, aprender a cómo construir un cohete de combustible sólido y luego lanzarlo. Entonces junto a mi equipo y yo que éramos como 5 muchachos trabajamos y armamos el cohete y luego de eso lo lanzamos”.

Ser astronauta

Roxy Williams tiene varios sueños, uno de ellos es ser astronauta y trabajar para la NASA, también quiere promover la educación espacial en Nicaragua.

“Quisiera implementar en Nicaragua promover la educación espacial, cuando se habla del espacio lo primero con lo que se relaciona es astronautas o la estación internacional espacial, pero la parte especial tiene muchísimas más aplicaciones no solamente en el espacio sino en la tierra”.

La joven sostiene que con la utilización de datos de imágenes satelitales se pueden tomar acciones contra el cambio climático en diferentes países, asegura que en este momento trabaja en un proyecto con datos de observación de la tierra para poder encontrar zonas adecuadas dónde se pueden construir refugios.

“Por ejemplo, en el caso en la Costa Atlántica cuando hay muchas inundaciones o huracanes se pueden localizar estos lugares y poder ir a refugiarse, entonces esto es una aplicación aquí en la tierra y uno dice no pensé que con una tecnología espacial poder hacer esto, pero si puede aplicarse de diferentes formas”.

La joven afro indígena espera concluir su carrera, luego llevará una maestría en ingeniería aeroespacial “espero irme preparando y entrenando para poder aplicar a ser una astronauta y trabajar para alguna agencia espacial. La meta es trabajar para la NASA y así poder lograr llegar al espacio (…) podríamos empezar por la estación internacional o si se logra construir otra estación en la luna este y ¿por qué no en Marte?”.

Ser presidenta

Al inicio de la entrevista, William dijo a 100%Noticias que quería ser presidenta de Nicaragua porque en la escuela les inculcan el aprendizaje sobre derechos humanos y ciencias políticas.

“En la escuela simulábamos discusiones de la OEA o de las Naciones Unidas, entonces vi las problemáticas de cerca que existe entonces decía con todo este conocimiento en el futuro puedo hacer una diferencia y poder marcar una diferencia siendo la presidenta de mi país”.

Resalta que es importante el respeto a los derechos humanos y la democracia en los países, por lo cual en el 2018 participó en las marchas contra el régimen de Daniel Ortega para exigir justicia por los jóvenes asesinados.

“Participé en varias marchas, pero en la marcha cerca de Metrocentro estábamos cantando todos juntos el Himno Nacional de Nicaragua y recuerdo que iba cantando tan fuerte y cuando estamos pasando por enfrente de la estación de policía sentí tanto temor, pero a la misma vez molestia por las muertes de estudiantes y tantas emociones combinadas empecé a llorar ni siquiera puede seguir cantando el himno nacional y empecé a gritar que eran estudiantes y no eran delincuentes”.

La niña de Bilwi Puerto Cabezas

El camino de Roxy inició en la costa caribe de Nicaragua, en Bilwi, Puerto Cabezas. Tuvo que desplazarse a la capital, Managua, debido a la falta de oportunidades en el territorio.

Al llegar a Managua únicamente hablaba miskito, por lo cual se vio forzada a aprender español.

“Cuando estaba aprendiendo español tuve mucha discriminación, la gente se burlaba de mi acento, eso fue muy difícil y sí me marcó. Ahora hablo miskito más español, inglés y también alemán”.

Williams señala que en su comunidad la educación no es de calidad, de haberse quedado en aquel lugar sería una ama de casa.

“Era el sueño desde niña tener una educación, es una comunidad en la que la educación no es de buena calidad siendo mujer era difícil verse teniendo una profesión o teniendo una educación superior, entonces con todo el esfuerzo logré salir y logré ir a la capital y en la capital logra de seguir educándome en la secundaria y después la universidad y así es como el llegado aquí”

Agrega “no hubiese tenido en educación superior, las mujeres somos vistas en la comunidad lamentablemente como solo quedarse en casa o cuidar de la casa, entonces probablemente no hubiese logrado obtener una educación superior”

En esta entrevista Williams instó a las niñas nicaragüenses a conectar con sus historias y cultura para lograr un cambio “es una situación bien difícil, tomará mucho tiempo (...) si uno tiene esa curiosidad o algo que les llamó la atención, si tienen la oportunidad que sigan buscando más información acerca de ello y ver si esa curiosidad les llevaría algo que les apasiona y les encanta”.

La joven se describe como una persona que le encanta las ciencias políticas, ciencias y tecnología y que mantiene la defensa por los derechos humanos de las mujeres “seguir defendiendo los derechos de las mujeres en ciencia y tecnología y además de eso utilizar la parte de política o leyes combinándola con el sector espacial, en este caso como en nuestros países centroamericanos se pueden empezar involucrar más en el sector espacial y eso involucra mucho también los gobiernos”.

Roxy no pierde la esperanza de ver una Nicaragua libre, sé ve regresando a su patria a disfrutar de la comida y los bailes tradicionales.

“Sí, lo veo así, ha sido una de las razones por la que he tenido que salir de mi país fui obligada; sin embargo, yo sí me veo volviendo de nuevo a mi país (Nicaragua) para disfrutar muchas cosas, incluyendo las comidas de mi país”.

Roxy es la actual presidenta de Society of Woman In Space Exploration (SWISE Costa Rica, la Sociedad de Mujeres en la Exploración Espacial). Y es punto de contacto de la organización SGAC para Nicaragua y Costa Rica, donde además es coordinadora general del curso abierto de Introducción a la Ingeniería Espacial.

Inteligente y capaz

El profesor y presidente de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados, Julio Vannini, quien le dijo a Roxy Williams “No quieres ser la primera persona en Nicaragua en ser astronauta”, asegura que la joven es inteligente, capaz y con una iniciativa que se observa en muy pocos.

"Tiene una iniciativa que he podido observar en pocos y realmente es bien sagaz no se queda con con las ganas sino que es una una chavala de acción y eso es muy importante porque alguien que tiene sueños y metas tiene que ponerse a trabajar y Roxy ha demostrado un interés genuino y las ganas convertidas en praxis, en práctica desde su trabajo para poder lograrlo se involucra mucho está muy interesada en el tema de la divulgación de este tipo de actividades".

Vanini destaca que Williams no es egoísta porque comparte con otros sus conocimientos "no solamente es para ella sino que lo está compartiendo con otras chicas y eso es tremendo, no es egoísta sino que sencillamente ha aprendido a descubrir su vocación, la está llevando a cabo y la comparte con otros y eso es muy importante porque es ese tipo de persona que logra realizar cambios en la vida de los demás y Roxy es una de ellas".