Conmoción por muerte de nicaragüense César Echaverry en tiroreo, era detective en Miami Dade

El director del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, Estados Unidos, Alfredo “Freddy” Ramírez, lamentó el deceso del detective César Echaverry, quien se encontraba en “estado extremadamente crítico”, tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo. Echaverry es de origen nicaragüense, sus padres son procedentes del Municipio de Diriá- Granada.

En redes sociales, el jefe policial confirmó el deceso de Echaverry “Es con gran tristeza y pesar en el corazón que anunciamos el fallecimiento prematuro del agente César ´Echy´ Echaverry. Rodeado de seres queridos, Echy sucumbió a sus heridas después de una breve batalla por su vida. El oficial Echaverry murió en el cumplimiento de su deber sirviendo y protegiendo a nuestra comunidad”, detalló .

El pasado 15 de agosto, el detective recibió un disparo en la cabeza durante un tiroteo, luego de que enfrentará a un sospechoso en una tentativa de robo identificado como Jeremy Willie Horton, quien fue abatido durante el tiroteo.

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the untimely passing of Officer Cesar "Echy" Echaverry. Surrounded by loved ones, Echy succumbed to his injuries after a brief battle for his life. pic.twitter.com/gue5oQZwug

Tras el enfrentamiento, Echaverry fue trasladado en estado crítico a un centro hospitalario, falleciendo el pasado miércoles 17 de agosto luego de que los médicos lo retiraran del ventilador artificial que lo mantenía con vida.

Echaverry estaba ingresado en el Jackson Memorial Hospital, la grave herida en la cabeza lo dejó en estado de muerte cerebral.

El jefe policial aseguró que nunca olvidarán la valentía y el sacrificio del oficial Echaverry.

“Quisiera decirle a la comunidad que hay un papá y una mamá que está sufriendo ahora por su hijo. César tiene 29 años, 5 años en este departamento. Era un muchacho bueno, un hijo”, expresó.

César era responsable de localizar a fugitivos o a aquellos buscados por crímenes graves en la localidad.

I am heartbroken to learn of Officer Cesar Echaverry’s death. I ask our entire community to lift up his family, loved ones, and our Police Department in prayer as they navigate an unthinkable tragedy.



Our county is safer because of his bravery — a sacrifice we will never forget. https://t.co/9z0uZPw0ut pic.twitter.com/st3iwOF1rQ