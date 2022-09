Los llamados "coyotes" o traficantes de personas cobran 30$ a los extranjeros para pasarlos por los "puntos ciegos" de la frontera, una ruta que no es segura y que no todos pueden costear

Algunos emigrantes venezolanos y haitianos varados en Los Chiles, frontera con Nicaragua, denunciaron que autoridades de migración nicaragüense cobran $150 por persona para obtener un supuesto "salvoconducto", para cruzar el territorio libremente. Sin embargo, la mayoría de los que transitan no llevan esa cantidad de dinero por lo cual recurren a “coyotes” o traficantes de personas.

En un reportaje especial elaborado por Álvaro Sánchez Córdoba de Telenoticias deja al descubierto la forma en que operan los “coyotes”, quienes cobran 30$ por persona para un supuesto paso seguro mediante los llamados "puntos ciegos" de la frontera con Nicaragua.

Con el nuevo “salvoconducto” que imponen las autoridades nicaragüenses que tiene un costo de 150$, ha generado que muchos migrantes, principalmente venezolanos, queden varados en San José, Costa Rica. Tal es el caso del venezolano Jesús Delgado, quien viaja con su esposa y sus cinco hijos, de 11 meses, 6, 9, 10 y 12 años.

"En Nicaragua nos están quitando $150 por cada niño y no los tenemos. Pasé esta mañana y me regresaron, me dijeron que, si no pagaba, no podía pasar", dijo Delgado con la voz entrecortada a Telenoticias.

Ante este obstáculo, aparecen los "coyotes" quienes se aprovechan de la situación y por $30 prometen, a cada persona, un supuesto paso seguro mediante los llamados "puntos ciegos" de la frontera, es decir, los que no tienen vigilancia oficial.

"Hay quienes dicen que nos pasan por la trocha; pero, como yo no tengo, no puedo pasar. Estoy esperando a ver qué solución, nosotros lo que queremos es pasar, no quedarnos en ningún país, llegar a nuestro destino en manada y con mis hijos, que están todos aquí, con mi esposa, que la tengo enferma. Se nos ha hecho difícil, bastante", agregó Delgado.

En el reportaje, el equipo periodístico logró colarse con el grupo de migrantes que cruzaría esa noche a territorio nicaragüense. A través de una cámara oculta grabó la forma de operar de los traficantes de personas, quienes les explican cuál es el camino y hasta la forma de responder a los militares nicaragüenses que los aborden.

"El Ejército no les va a decir que no, pero tienen que pasar pasaditas las 10 pm.", dijo uno de los "coyotes".

Una vez que el migrante acepta la tarifa impuesta por el “coyote”, este lo traslada desde la terminal de buses hasta una cabina, para esperar a que caiga la noche.

Tras varias horas de espera, los migrantes deben abordar unos vehículos particulares o “taxis informales” quienes los llevan de la terminal de buses hasta el puesto fronterizo de Las Tablillas por el costo que ronda entre los 10 y 18 dólares, es decir 12 mil colones. Dicha tarifa es independiente al monto de los 30$ pagado al coyote.

En algún momento, cuando suponen que no hay vigilancia, principalmente del lado nicaragüense, deciden avanzar.

"Ya intentamos pasar, nos devolvieron, aquí vamos de nuevo, con la lucha, hasta que logremos pasar, si Dios quiere y nos lo permite", relató Zidanne Soto, uno de los venezolanos entrevistados por Telenoticias.

"Ya nos agotaron toda la plata que llevábamos, pero vamos para adelante", agregó uno de sus compañeros de viaje, Victorino Delgado.

En el reportaje el periodista Álvaro Sánchez Córdoba de Telenoticias logró cruzar a territorio nicaragüense junto a un grupo de migrantes, quienes tienen que abordar otro transporte que les permita cruzar el territorio nacional.