Periodista David Mendoza asegura que se reinventará desde su exilio, relata travesía

El periodista nicaragüense David Mendoza se exilió junto a su esposa e hijo en Estados Unidos, después de que el régimen de Daniel Ortega, a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ordenara sacar del aire su canal local de televisión RB 3, el cual operaba desde hace 18 años en el municipio de Río Blanco, en el norte de Nicaragua.

En una entrevista a 100%Noticias, Mendoza expresó que no quería abandonar su pueblo donde construyó su sueño de tener un canal de televisión. Sin embargo, tomó la decisión de huir porque los pobladores de Río Blanco le pidieron que se fuera porque no lo querían ver preso, en referencia a los presos políticos que mantiene Daniel Ortega en el Chipote y otras cárceles del país.

“El 90% del pueblo de Río Blanco apoya a mi carrera y mi trabajo, ahora me envían audios llorando sienten un dolor profundo saber que ya no estoy ahí (...) esto ha sido un impacto duro para mí porque yo amo mi pueblo yo no quería dejar mi gente, mi pueblo, mi ciudad, pese a los riesgos no la quería abandonar porque ahí construir mi sueño”, expresó Mendoza con voz entrecortada a 100%Noticias.

El pasado 2 de agosto, el régimen de Nicaragua clausuró su canal de televisión privado alegando que "el canal local RB 3, que se transmitía en el canal 15 de la grilla de programación" de la empresa por suscripción Cablevisión Río Blanco, "no cuenta con autorización de este Ente Regulador para operar como un canal de contenido local". El canal local RB 3 tenía 18 años en funcionamiento en el municipio de Río Blanco.

Tras el cierre, el periodista informó que la policía empezó a asediarlo en su vivienda, por lo cual los pobladores lo alertaron y le pidieron que se fuera del país porque no lo querían ver preso.

“La policía se instaló a media cuadra de la casa, dos patrullas policiales y cuatro motorizados estuvieron en la cuadra de mi casa, la gente me llamaba ¿dónde está? yo les decía estoy fuera de Río Blanco, (...) cuando cierran el canal yo pensaba seguir informando en redes sociales, pero la gente me decía que el régimen podía malinterpretar una noticia y aplicar la Ley Especial de Ciberdelitos, me llamaban pastores evangélicos, sacerdotes y la misma población entonces me puse a pensar escuchar la voz del pueblo es escuchar la voz de Dios (...) entonces un lunes le dije a mi esposa alistemos todo que mañana salimos de Nicaragua”, cuenta.

Según el periodista, Dios tenía un plan para sacarlos en tiempo récord, en el camino hacia Estados Unidos no tuvieron ningún contratiempo, en una semana ya estaban en suelo americano.

“Estoy sorprendido porque esto es un plan de Dios, en menos de una semana estábamos del otro lado del Río Bravo y durante el camino gracias a Dios no hubo ningún problema, nadie nos detuvo pasamos tres noches sin dormir para poder avanzar porque los amigos que nos apoyaron nos dijeron todo depende de ustedes, (...) para mi hijo fue como un tour turístico porque me decía papá estoy bien voy conociendo, ya conocí Honduras, Guatemala ahora estamos en México, papá me gusta ir conociendo lugares”.

No es seguro ejercer el periodismo

El periodista asegura que en estos momentos no es seguro ejercer el periodismo en Nicaragua porque la gente tiene temor de hablar, y los reporteros sufren asedio, intimidación y persecución por decir la verdad.

“No se puede ejercer el periodismo, como le decía a una colega los periodistas que nos quedamos en el país nos pasamos del extremo porque mucha gente pública de todo pero no estaba en el país, mientras que yo publicaba de todo y estaba en Nicaragua, la gente sabía que yo estaba ahí en Río Blanco me miran por las calles de cubriendo noticias y en mis redes sociales yo publicaba de todo, me decían usted se arriesga demasiado, sino me pasó nada fue la voluntad de Dios”.

Según Mendoza, la población tiene miedo hablar hasta en casos de accidentes de tránsito “la gente en Nicaragua no quiere hablar no quiere hablar incluso en accidentes de tránsito, antes uno tenía hasta diez declaraciones y ahora nadie quiere hablar te dicen ahí está la policía, y no es apropiado informar sólo con imágenes”.

A corto plazo, Mendoza no se ve regresando a Nicaragua por lo cual tiene decidido reinventarse para seguir informando a la población en las redes sociales.

“Vamos a reinventarnos acá en Estados Unidos, venimos a Miami ayer en la tarde porque tuvimos un atraso con los vuelos de aviones de donde estábamos, salimos el jueves venimos ayer en la tarde, entonces tengo que pensar y ver qué rumbo tomar, de momento en los próximos días haré un resumen de noticias de lo que acontece en mí zona, seguiré publicando lo que acontece en nuestro país en mi página en Facebook para que la gente también se mantenga informada y que siempre nos ha seguido”.

Mendoza abandonó Nicaragua de forma irregular y cruzó junto con su esposa y su hijo menor de edad las aguas del fronterizo Río Grande (Río Bravo en México) hasta llegar a Estados Unidos, donde se entregó a las autoridades migratorias.

El periodista se entregó a las autoridades estadounidenses el martes pasado y el jueves fue liberado, luego tomó un vuelo a Miami donde se reunió con su hermano.

El régimen clausuró su canal, Mendoza anunció llorando a su audiencia el cierre de su medio de comunicación tras recibir la notificación de Telcor.

Según el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), unos 150 periodistas, incluido el personal de redacción de La Prensa, han optado por el exilio desde el inicio de la crisis que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.