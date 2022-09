Nicaragüenses marchan en Los Ángeles exigiendo la libertad de sacerdotes y de presos políticos

Los nicaragüenses marcharon con banderas de la Iglesia Católica, en solidaridad ante los ataques de la dictadura de Daniel Ortega

Un grupo de nicaragüenses marcharon este sábado en Los Ángeles, Estados Unidos, exigiendo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, sacerdotes y presos políticos del régimen.

Los pinoleros entonaron las notas del Himno Nacional para dar inicio a una marcha que estuvo marcada por consignas en contra del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia de Nicaragua y que mantiene encarcelados a 206 presos políticos.

Algunos de los manifestantes portaban fotografías de algunas de las víctimas de la represión de 2018, cuyas familiares demandan justicia al Estado de Nicaragua.

Lea: CENIDH reporta 10 secuestros extorsivos de la policía a opositores y sus familiares

“Estamos apoyando a nuestra iglesia católica, estoy apoyando a Monseñor Rolando Álvarez y al padre Vicente de Ciudad Darío. Queremos decirle a Daniel Ortega que pronto se va a ir y que Dios está con nosotros”, expresó Eddy Valle a Nicaragua Actual y 100% NOTICIAS.

“Estamos en solidaridad con la iglesia por todos los atropellos cometidos. Nuestra principal demanda es que se liberen a todos los presos políticos, el mensaje es claro, el pueblo sigue pidiendo libertad, justicia y democracia para Nicaragua”, manifestó otro de los manifestantes.

Flor Ramírez danza con su huipil

En la marcha fue notoria la presencia de doña Flor Ramírez, conocida cariñosamente como “la señora del huipil”, quien danzó con su traje de folclore por las calles de Los Ángeles. A inicios de este año, tuvo que exiliarse debido al constante asedio que sufría por parte de la Policía Sandinista.

“Es muy duro para mí poder vestir este traje porque en mi país no puedo protestar y no puedo usar mi traje de folclore, no puedo protestar y por eso estamos aquí, marchando por la libertad de los presos políticos y de los sacerdotes”, dijo entre lágrimas doña Flor, mientras danzaba al ritmo de las músicas nicaragüenses.

Doña Flor cruzó el Río Bravo para entregarse a las autoridades estadounidenses y buscar asilo político debido a que en Nicaragua su vida corre peligro y la policía al servicio del dictador Daniel Ortega se mantenía apostada afuera de su vivienda y prácticamente la mantenían en casa por cárcel.

“Su salud es crítica”

Otro de los que participó en la marcha fue Kelner Mena, hijo del líder campesino y ahora preso político, Pedro Mena, quien denunció que el estado de salud de su padre es “crítico”.

Kelner Mena llegó de forma irregular a Estados Unidos a mediados de 2021, para pedir asilo político tras la persecución del régimen de Daniel Ortega en contra de su familia.

“Lo hemos podido ver durante lo han presentado los medios del gobierno el deterioro, él es una persona diabética. Él ha tenido un deterioro como nunca. Es notable ver las condiciones que lo tienen”, expresó Kelner Mena.

Recientemente, el régimen de Daniel Ortega mostró fotografías de varios presos políticos, entre ellos al líder campesino Pedro Mena, quien luce delgado, pálido y demacrado físicamente mientras eran llevados a la sala del Tribunal de Apelaciones de Managua en los Juzgados de Managua.

El pasado 18 de febrero los líderes campesinos, Medardo Mairena y Pedro Mena fueron condenados a 13 y 10 años de cárcel respectivamente por "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional".

Lea más: Pastor Henry Otoniel Aguilar se exilia, tras dos años de asedio policial permanente

El veredicto de culpabilidad y condena de cárcel fue dictado por el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno, encargado del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicios de Managua.