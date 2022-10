Piden ayuda para repatriar cadáver de nicaragüense que murió en accidente laboral en EEUU

Familiares de nicaragüense originario de Nueva Guinea fallecido en EEUU piden ayuda para repatriar cadáver. TNC Continúa con campaña de búsqueda de niña desaparecida en el Río Bravo

De acuerdo con una publicación hecha por la organización humanitaria Comunidad de Nicaragüenses en Texas (TNC, por sus siglas en inglés), el compatriota Hernádez Guerrero, quien era integrantes del Movimiento Campesino de Nicaragua (MCN), al igual que decenas de miles de nicaragüenses, decidió migrar hacia EEUU en busca de mejor vida, sin embargo lo que encontró fue la muerte en un accidente laboral mientras se dedicaba a trabajos de mecánica. Su cuerpo se encuentra en una morgue en Atlanta, Georgia.

La dolorosa información fue comunicada a su mamá en su natal Nueva Guinea, pero la señora no soportó la noticia y también murió de un infarto cardíaco.

Ayuda para repatriar cadáver

La familia del migrante nicaragüense fallecido en tierras estadounidenses está solicitando ayuda para poder traer el país los restos de su deudo y poder darle cristiana sepultura al lado de su madre.

La información facilitada por los familiares a NTC refieren que no el fallecido no contaba con un trabajo fijo, pues aún "no tenía documentos legales", por lo que el taller para el que laboraba "no quiere responder" por la muerte del migrante ni ayudar a la repatriación del cadáver.

Ricardo Hernandez Guerrero deja una viuda y una niñita de dos años. TNC hace un llamado a todo el que desee colaborar con esta familia que hagn llegar sus contribuciones directamente a la cuenta de Banpro: 10020810067898 a nombre de Arsenia Ojeda Amador, esposa del infortunado nicaragüense..

Continúan campaña para encontrar a niña desaparecido

Asimismo, TNC continúa con la campaña de divulgación del caso de la niña Sofía Abigail Caballero Huete, de tres años, quien se encuentra desaparecida desde el 17 de mayo.

La niña era llevada por su mamá Irma Yaritza hacia EEUU y cuando intentaban atravesar el Río Bravo por el sector de Piedras Negras, la corriente las arrastró. El cuerpo de la madre fue encontrado, pero hasta el día de hoy sigue desaparecida y se presume podría estar con vida.

La última vez que fue vista, Sofía llevaba puesto un mallón negro, así como camisa y calcetas rosas. Además de un par de tenis de colores rosa y negro. Iba peinada con dos coleta.

TNC hace un llamado, a las personas que viajaron en ese grupo del día 17 de Mayo del 2022 para que se pongan en contacto con el "equipo de búsqueda" y de manera "confidencial y anónima" informen si vieron algo o saben algo sobre la menor desaparecida.