Nicaragüenses renuncian a refugio en Costa Rica para emigrar a Estados Unidos

10:40 a.m.

En la barbería Solo para Varones VIP el personal en su mayoría es nuevo. En este lugar ubicado en un punto céntrico de San José, la capital costarricense, y que ha acogido a nicaragüenses que buscan empleo, los trabajadores han comenzado a emigrar uno a uno. Su destino: Estados Unidos.

Jeison es uno de ellos. Dice que prefiere no identificarse con su nombre completo debido a que sigue viajando y teme se le niegue el ingreso a su destino final.

Durante los últimos dos años, este joven asegura que atravesó diversas dificultades en Costa Rica durante la pandemia del COVID-19, pero posterior a ello dice que la inflación económica encareció aún más la vida en este país centroamericano.

Al igual que Jeison, un poco más de la mitad de los peluqueros han abandonado sus puestos de trabajo en búsqueda de lo que ellos llaman el “sueño americano”.

“Se han ido como el 50 % de los peluqueros, o un poco más, de ahí todos los que están aquí son nuevos. Yo soy el más viejo de trabajar aquí, el resto son nuevos y están con la idea de irse a EEUU”, asegura a la Voz de América, Jordan Chéves, quien lleva 13 años viviendo en Costa Rica y trabajando en la barbería.

“Si a mí se me diera la oportunidad de irme me voy, pero hay incertidumbre mejor no, muy peligroso”, agrega.

Iván Vargas Umaña, de 34 años, también es un nicaragüense con más tiempo en la barbería. Al consultársele la razón por la cual cree que sus excompañeros abandonaron sus puestos de trabajo dice que es debido a la carestía de la vida.

“La carestía de la vida ha venido incrementando y el salario es un poco bajo, no da para la canasta básica”, comenta.

La inflación en Costa Rica alcanzó el 11,5 % en julio de este año, con relación al mismo mes de 2021, según el diario local La Nación. De igual forma el mismo diario asegura que el costo de la canasta aumentó un 22,5 % en el mismo período.

Y esa podría ser una razón por la que los nicaragüenses exiliados en Costa Rica desde el año 2018 están declinando a su solicitud de refugio para ingresar a Estados Unidos de forma irregular por la frontera sur.

Durante el año fiscal 2022, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos​ (CBP por sus siglas en inglés) registró un récord de 2,7 millones de detenciones de migrantes, 164.600 de estos nicaragüenses.

Nicas renuncian al refugio en Costa Rica

De acuerdo con datos de Migración y Extranjería de Costa Rica, país que históricamente ha acogido a los nicaragüenses, de enero a agosto, un total de 301 personas de dicha nacionalidad desestimaron las solicitudes de refugio.

No obstante el analista y economista Daniel Suchar, dice que la cifra puede ser mayor debido a que hay un alto porcentaje que no lo reportan ante las autoridades correspondientes.

"El nicaragüense que está sintiendo que se está ahogando, que no tiene empleo y que, obviamente, hay una especie de política que no le permite desarrollarse, definitivamente tiene que velar por buscar una nueva alternativa en la cual la política de Estados Unidos también le incluye una nueva ciudadanía. Ya no es buscar a Costa Rica como el destino predilecto, sino ya buscar ir al norte", indica Suchar.