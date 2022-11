Entierran a migrante nicaragüense en cementerio de Maverick de Eagle Pass Texas, no había lugar en morgue

El hombre era de Siuna y murió al intentar cruzar el Río Bravo. Organismo de derechos humanos le dio sepultura

El inmigrante nicaragüense Marvin Antonio Blandón Obregón salió del país buscando alcanzar el sueño americano, sin imaginar que la tragedia le esperaba. Era originario de Siuna, municipio de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Recorrió casi todo el camino, hasta que no pudo vencer las corrientes del temible río Bravo. Se presume que falleció el 2 de septiembre y su cuerpo fue enterrado de inmediato en el Cementerio de Maverick en Eagle Pass, Texas.

El cuerpo de Blandón Obregón, al igual que el de otros inmigrantes que perecieron en el intento de ingresar con vida a Estados Unidos, fue enterrado envuelto en bolsas plásticas, junto a sus pertenencias. Hasta el momento, se presume que es el único nicaragüense que permanece en esas fosas, sin embargo, hay entre 40 y 50 cuerpos sin identificar, entre los cuales podría haber más compatriotas.

En el cementerio se está llevando una titánica tarea de exhumación, con el objetivo de recolectar muestras de ADN de los cuerpos, para ingresarlos en una base de datos que podría permitir que las familias de los infortunados en algún momento puedan llegar a identificarlos.

Eduardo Canales, del Centro de Derechos Humanos Frontera Sur, explicó a Texas Nicaraguan Community, que muchos de estos migrantes representan una doble tragedia: la de morir y la de descansar en una tumba sin nombre, identificados únicamente como Jhon M, que es un código común asignado a aquellos que no llevaban ningún tipo de documento.

La cantidad de migrantes que fallecieron llegó un punto tan alto que la morgue del estado comunicó a las funerarias que no había espacio para admitir más cuerpos, por lo que organismos de derechos humanos se dieron a la tarea de sepultarlos en el Cementerio de Maverick, aunque hubo algunos errores técnicos que propician confusión de cuerpos, lo cual será corregido con las exhumaciones que están llevando a cabo.

Consulado de Nicaragua no apoya

En cuanto a los migrantes de Nicaragua, Canales asegura: “hemos tenido dificultades porque el Consulado de Nicaragua no está asistiendo, no empeña nada, ese es el problema para las familias. Nosotros somos una organización de derechos humanos y hemos trabajado por ya casi diez años, hemos hecho exhumaciones porque hay muchos entierros de personas sin nombre, ese es otro proceso”.

Agregó que “Es ley en este estado que deben tomar ADN y registrarlo inmediatamente, también el sistema de huellas digitales se empezó a partir del 2021. Tenemos una línea para responder y asistir a las familias que tienen desaparecidos. Lo principal es el proceso de identificar, repatriar es algo más difícil”, señala el señor Canales.

Asimismo, criticó que la política de Texas está basada solamente en la ley y “no hay nada sobre derechos humanos”, por lo que ellos tratan de hacer entender que es un derecho de las familias identificar a las personas fallecidas.

Canales reconoce que nadie emigra por gusto, asegura que lo hacen “por presión política, buscan asilo político, vienen por falta de trabajo, falta de comida, es migración forzada, la gente no sale porque quiere. Le digo a quienes vienen que van a caminar, van a cruzar el río, no hagan el esfuerzo si piensan que no podrán aguantar, también se van a enfrentar al crimen organizado”.

Según las estadísticas que maneja Texas Nicaraguan Community, al menos 50 inmigrantes nicaragüenses han fallecido en lo que va del 2022 tratando de llegar a Estados Unidos.