Migrante nicaragüense pierde la vida en un accidente, su familia pide ayuda para repatriar sus restos

El compatriota Miguel Ángel Hernández originario de Jalapa, Nueva Segovia, tenía cuatro meses de haber llegado a Estados Unidos

El migrante nicaragüense Miguel Ángel Hernandez, de 58 años de edad, murió en un accidente de tránsito en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. El compatriota tenía cuatro meses de haber llegado a EEUU, informó su hijo Luis Miguel Hernández.

Su hijo contó a 100%Noticias que su padre decidió irse a Estados Unidos porque la situación económica en Nicaragua es complicada por la falta de trabajo, tenía la ilusión de sacar adelante a su familia.

“Tenía cuatro meses de haberse ido a Estados Unidos con la idea de darle una mejor vida a su familia, sacarla adelante, esa semana hubo tres accidentes seguidos, miércoles, jueves y viernes”, explicó.

El joven habló con su padre horas antes del fatídico accidente “el viernes hablamos por teléfono me dijo que iba rumbo al trabajo a las 5:30 de la mañana y él me dijo ya me voy a trabajar y nos hablamos luego, iba con sus cuatro compañeros. Un día antes habían tenido un accidente bastante fuerte pero nada les había pasado a ninguno de ellos y el viernes se fueron a trabajar y estaba nevando mucho y perdieron el control del vehículo se dieron vuelta lastimosamente mi padre perdió la vida y los otros salieron con golpes pero no de gravedad”, contó.

Su hijo expresó que cuando se enteró de la noticia no lo podía aceptar debido a que horas antes habían platicado “a la hora me llamaron para darme la noticia es algo duro, esto es increíble, es difícil de aceptar esa realidad ahora tenemos que aceptarla y buscar consuelo agarrados de la mano de Dios”.

Según Luis Miguel la repatriación del cuerpo de su padre ronda los 20 mil dólares, dinero que no tienen porque son una familia de escasos recursos por lo cual piden ayuda a la comunidad nicaragüense en el exilio y dentro del país.

“La suma que están pidiendo para repatriar el cuerpo es muy grande $20,000 y usted sabe la situación en este país es complicada, dura, todo está caro y solicitamos ayuda a todo aquella persona de buen corazón que quiera aportar su granito de arena, Dios bendice al dador alegre, yo he hecho todo lo posible por recaudar fondos con amigos, esperamos con la fe en Dios que se van a recoger ese dinero y que sea Dios cumpliendo el deseo de nosotros los hijos, tenemos la fe en Dios que nos va ayudar y espero a que como dice usted me van a ayudar y pongo la mano en Dios”, continuó.

La víctima es originaria de la comunidad Panalí, en el municipio de Jalapa, Nueva Segovia.

Si usted desea colaborar para que el cuerpo del connacional Miguel Ángel Hernández pueda ser repatriado, contáctese directamente al número 5729-6755, con Luis Miguel Hernández.

La familia habilitó el número de cuenta para quiénes deseen apoyarlos 119244836 a nombre de Julissa María Rodríguez Mercado.

Nevadas

Desde el jueves pasado fuertes nevadas azotan partes del oeste del estado de Nueva York, cuando lo peor de la tormenta potencialmente histórica puede provocar la caída de árboles y daños a la propiedad.

“La nevada producirá una visibilidad casi nula, un viaje difícil o imposible, daños a la infraestructura y paralizará a las comunidades más afectadas”, dijo el jueves el Servicio Meteorológico Nacional. "Aire muy frío acompañará este evento, con temperaturas 20 grados por debajo de lo normal previsto para el fin de semana".

“Ese nivel de nieve que cae con esa intensidad es lo que crea la peligrosidad de la falta de capacidad para ver en las carreteras”, dijo el jueves la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, al declarar el estado de emergencia para 11 condados.

“Cuando cae a ese ritmo, es casi imposible despejar el camino para que sea seguro viajar”, dijo Hochul. “No será seguro por un tiempo considerable para los automovilistas volver a las carreteras”.