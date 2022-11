11:07 a.m.

Al menos 16 mil personas fueron rescatadas entre el 17 y 20 de noviembre, la mayoría provenía de Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras y Ecuador

Entre el 17 y 20 de noviembre el Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación rescató un total de 16 mil 96 personas migrantes provenientes en su mayoría de Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador y otros 41 países en 22 localidades del territorio nacional.

El éxodo de migrantes de Centro y Sudamérica continúa. Los datos del INM arrojan que 4 mil 968 procedían de Venezuela, 2 mil 987 de Guatemala, mil 385 de Nicaragua, mil 311 de Honduras y mil 285 de Ecuador.

Este organismo mexicano señaló que el hallazgo de estos inmigrantes ocurrió en las localidades de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El flujo migratorio de nicaragüenses con destino al norte se ha disparado en el último año y así lo confirman las estadísticas.

Según datos la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de Estados Unidos que, en el último año fiscal, comprendido del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre del año en curso, con un total de 164,600 detenciones de nicas indocumentados.

“Con el Jesús en la boca”

Fidelia Colindres es una nicaragüense que emprendió hace varios años el viaje a Estados Unidos, su hermana le manifestó que deseaba emigrar para trabajar y decidió apoyar la decisión.

“Mi hermana se vino hace 17 días con mis hermanos menores, mis primos, mi mamá, mi padrastro y mis primos, pero tengo el Jesús en la boca con cada noticia que encuentran o mueren nicaragüenses”, dice.

Fidelia cuenta que un conocido de su hermana le recomendó un coyote en Managua que le ofreció que por 10 mil dólares movilizaba a sus familiares, es decir que por cada persona pagarían mil dólares.

“Al inicio me pareció una ganga, pero confirmé que lo barato sale caro. Ya he depositado 34 mil córdobas y mi camioneta nueva que ni usé en Nicaragua, me la valoró el coyote en 8 mil dólares y cuando esté a punto de cruzar el río le tengo que cancelar otros diez mil dólares”, dice.

Fidelia cuenta que sus parientes le han dicho que la han pasado mal en el viaje, los han movilizado en camiones, motocicletas, botes y lo último que le dijeron es que los subieron a los vagones de un tren conocido como “La bestia” en México.

“Lo peor que hemos pasado es que cuando entraron a México escucharon que llegaba la migra y los coyotes le dijeron corran y los dejaron abandonados, al final fue falsa alarma, pero me da miedo que los dejen botados en cualquier momento y yo estoy muy enjaranada ya”, dice Fidelia quien aún está a la espera que le avisen cuando cruzan a su familia.