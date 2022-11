“Excursiones”, la puerta por la que muchos inmigrantes inician la migración irregular hacia Estados Unidos

Adriana es una mujer de 39 años que emigró junto a sus dos hijos. Ella compró un paquete turístico y salió desde Managua hasta Guatemala

Agencias de viajes reconocidas en Nicaragua y Centroamérica ya no solo están ofreciendo el transporte tradicional, con las salidas programadas, sino que han ideado organizar “excursiones” que tienen como destino Guatemala o México, países desde los cuales muchos nicaragüenses emprenden la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Adriana es una mujer de 39 años que emigró junto a sus dos hijos. Ella compró un paquete turístico y salió desde Managua hasta Guatemala. Estando allá, ella y parte del grupo con el que viajó se encontraron con el coyote que los cruzaría a Estados Unidos.

“Decidí comprar estos paquetes turísticos porque pensé que era más seguro. Además, cuando uno decide salir del país no creás que se aventura a ir solo. En mi caso, el coyote ya había cruzado hace meses a mi hermana y a mi marido, así que ella me contactó con él y el me enganchó con 15 personas más. Así yo no iba sola con mis niños, porque mi esposo tenía temor”, comparte esta mujer que prefirió no revelar su identidad.

Adriana vendió su casa para emprender este viaje que inició en agosto y concluyó hasta en septiembre. “Vendí todo para irme, pero la excursión me salió barata porque me fui hasta Guatemala y para llegar hasta ahí no necesitaba ni pasaporte. Solo era el costo del paquete, allá conocimos varios lugares y ya cuando el coyote lo dispuso emprendimos el viaje que fue complicado”, señala.

En cuanto a las excursiones, existen tres destinos posibles. El migrante puede viajar hasta Tapachula, pero para llegar hasta ahí necesitará visa mexicana, la cual es difícil de conseguir. Asimismo, también puede bajarse en Tecún Umán, que es una ciudad fronteriza con México. A estos dos destinos, el pasaje cuesta 160 dólares.

La tercera alternativa, que es la que compró Adriana, es viajar hasta Guatemala y el costo del boleto es de 130 dólares.

Según información obtenida al consultar a los organizadores de “excursiones”, la demanda es tan alta que en este momento no hay cupo sino hasta a partir del 16 de diciembre, por lo cual aconsejan a los interesados reservar boleto con antelación.

Los peligros

Cabe resaltar que ir en una excursión no es sinónimo de seguridad. En el caso de Adriana y sus dos hijos, ellos siguieron el camino junto al grupo guiados por un coyote, pero ese hombre que se supone era de confianza, los entregó a otras personas y ahí empezó su calvario.

“No sé dónde estábamos cuando nos entregaron a otras personas, pero nos llevaron a un lugar donde nos encerraron, aunque no os maltrataron pidieron recate por cada uno de los que estábamos ahí. No éramos solo nicas, había de otros países. Yo llevaba dinero y pude pagarles, por lo que me llevaron con los niños y me pasaron para acá (Estados Unidos). No sé qué pasó con los demás”, explicó.

LEER MÁS: Excursiones salen de Nicaragua para Guatemala con migrantes nicaragüenses

Además, cabe recordar que el 5 de noviembre, un bus de excursión en Guatemala con nicaragüenses fue atacado a balazos y el conductor falleció. Los nicas supuestamente venían con trayecto de Guatemala a Nicaragua, aunque inicialmente se había reportado que eran migrantes que iban buscando México y luego Estados Unidos.