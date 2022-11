Kenner López sobreviviente de ataque policial pide ayuda para cirugía, emigró a EEUU

La madrugada del pasado 17 de julio de 2019, la Policía del departamento de León allanó arbitrariamente la vivienda de una familia autoconvocada en el barrio Guadalupe en León

Kenner López, hermano de Bryan y sobreviviente del crimen que perpetraron miembros de la Policía de Nicaragua en el barrio Guadalupe en León, solicita ayuda a los compatriotas nicaragüenses para someterse a una cirugía de cierre de colostomía en Estados Unidos.

La madrugada del pasado 17 de julio de 2019, la Policía del departamento de León allanó arbitrariamente la vivienda de una familia autoconvocada en el barrio Guadalupe en León, que dejó a dos civiles heridos de gravedad y un fallecido.

En el allanamiento Bryan López, de 24 años, murió a consecuencia de los disparos efectuados por oficiales de la Policía. También fueron heridos Kenner López, hermano de Bryan, y Javier Cortez.

De acuerdo con Karen López, familiar de las víctimas, los agentes policiales ingresaron en la oscuridad y abrieron fuego, alcanzado por las balas fue Bryan López.



En el hecho resultaron heridos de bala Kenner López, hermano de Bryan, y Javier Cortez, quienes fueron trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos.

Los autores del crimen vestían con el uniforme de la policía y no usaban pasamontañas.

Un testigo declaró a medios locales que la situación se salió de control “Vi cuando dos oficiales salieron de la casa después de los disparos, uno de ellos hizo una llamada y dijo manden refuerzos que la encabé".

Sin embargo, en un comunicado la Policía, controlada por el régimen de Daniel Ortega señaló que un oficial disparó en defensa propia cuando Bryan Yeraldin Murillo López, en compañía de Javier Feliciano Cortez Castillo y Kenner Javier Murillo López, se armaron de machetes y se abalanzaron contra los integrantes de la patrulla, resultando lesionado en el antebrazo izquierdo el teniente Álvaro José Pichardo Salazar.

En su afán por justificar el abuso de autoridad, la policía calificó a las víctimas de delincuentes y dijo que tenían antecedentes delictivos por robo con intimidación, violencia, amenazas de muerte y violación de domicilio.

“En legítima defensa, haciendo uso de su arma de reglamento, un miembro de la patrulla policial respondió a la agresión”, reza el comunicado.

La policía informó que el allanamiento se produjo a las 5:20 de la mañana, una hora antes de lo establecido en el artículo 217 del Código Procesal Penal de Nicaragua.

Ayuda para cirugía

En el ataque policial a civiles, Kenner López fue herido de gravedad y trasladado a un centro hospitalario, colocándole una colostomía que permite unir el colon a la pared del abdomen.

A pesar de que los sucesos ocurrieron en 2019, después de varios meses las autoridades hospitalarias se negaron a atender a López para el cierre de su colostomía por considerarlo opositor.

Actualmente Kenner López decidió huir de Nicaragua y solicitar asilo político en Estados Unidos, por lo cual pide ayuda a los compatriotas para someterse al procedimiento quirúrgico para el cierre definitivo de la colostomía.

“Solicito ayuda para que me ayuden a operarme, en Nicaragua gestioné para hacerme la colostomía pero como era opositor no me quisieron operar. Yo sobreviví a la masacre que hubo en mi casa, el disparo me perforó el abdomen”, dijo Lópe a 100%Noticias.

Añade “Esa herida me la hicieron la policía orteguista cuando llegaron hacer la masacre en mi casa, tuvieron que abrir mi abdomen porque me estaba ahogando con mi propia sangre, la bala también pasó rolando mi pelvis, tuve lesión con mi pie derecho, he ido recuperando con terapia aunque no al 100%”.

En medio de las dificultades Kenner da gracias a Dios por permitirle vivir debido a que su hermano Bryan Yeraldin Murillo López de 24 años, no corrió con la misma suerte.