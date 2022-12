El Servicio Jesuita de Migrantes de Costa Rica analiza el decreto firmado por el presidente Rodrigo Chaves para aclarar las dudas de los migrantes que se encuentran en ese país

El Servicio Jesuita de Migrantes de Costa Rica analiza las nuevas disposiciones anunciadas este miércoles por el presidente Rodrigo Chaves, tras la firma de acuerdos migratorios que podrían limitar la solicitud de “refugiados no económicos”.

“Ante los anuncios que hizo el gobierno Chaves Robles en Costa Rica el día de hoy, es muy importante contar primero con información clara y oportuna sobre los alcances reales de las disposiciones que tienen los decretos”, se lee en un breve comunicado emitido por el Servicio Jesuita de Migrantes de Costa Rica.

El pasado 16 de noviembre, el presidente de Costa Rica anunció que no seguirá permitiendo el ingreso de migrantes económicos a su país, quienes llegan con la intención de quedarse y trabajar.

Rodrigo Chaves Robles compareció esa tarde ante los medios, para anunciar la medida y aprovechó para reclamar la falta de apoyo de los países y organizaciones que trabajan con temas migratorios.

“Nos ha recaído de manera proporcional a nosotros como sociedad y la Comunidad Internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano”, dijo el presidente Chaves en ese momento.

Ante las medidas anunciadas por el gobierno de Costa Rica sobre los migrantes, el Servicio Jesuita de Migrantes detalló que trabajan en la elaboración de un documento para que las personas que solicitan refugio puedan tomar en cuenta algunos aspectos para su trámite.

“Estamos trabajando en ello para poder compartir un material resumen que aclare a todas las personas con necesidad de protección en costa rica, las dudas y temores que están suscitando estas medidas”, agrega el comunicado emitido por el Servicio Jesuita minutos después del anuncio del gobierno tico.

Aunque el mandatario no explicó si Costa Rica no posee fondos para seguir apoyando a los inmigrantes, en su comparecencia del 16 de noviembre, dijo que su país no seguirá aceptando a los refugiados que no sean perseguidos políticos.

“Si no hay de donde (pagar a los refugiados), no podemos seguir pagando, no podemos seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos”, aclaró el mandatario costarricense en su momento.

¿Casos archivados?

Ante el anuncio del mandatario costarricense, la opositora nicaragüense Alexa Zamora, exiliada en Costa Rica ante la persecución del régimen de Daniel Ortega en su contra, dijo que el presidente Rodrigo Chaves viola los tratados internacionales al firmar decretos que atentan contra quienes llegan en busca de asilo político.

“Según Naciones Unidas; un solicitante de refugio tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional y escoger dónde quiere vivir. La persona refugiada puede viajar a cualquier país, pero NO puede viajar a su país de origen. En caso que no cuente con pasaporte emitido por su país, tiene derecho a solicitar un documento de viaje ante la Oficina de Migración”, dijo Alexa Zamora.

“La posición del ejecutivo de Costa Rica, la contraviene directamente, esto me hace preguntarme, ¿entonces la posición del ejecutivo es contravenir directamente un compromiso adquirido en materia internacional de protección?”, cuestiona la opositora nicaragüense.

“Según esto no sólo no puedo entrar a mi país a raíz del exilio, sino que mi caso queda automáticamente archivado”, finalizó Alexa Zamora.

Los puntos firmados por Chaves

Estos son los ocho puntos que el gobierno de Costa Rica firmó está tarde, los que han sido cuestionados por el Servcicio Jesuita para Migrantes en la vecina del sur.

1. No se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de refugio de forma inmediata, sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución. (No se ha comunicado cuál será dicho procedimiento)

2. Para la renovación del permiso laboral provisional de solicitante de refugio, la persona deberá contar con inscripción a la Caja Costarricense del Seguro Social.

3. Toda nueva solicitud de protección internacional tendrá que ser presentada por la persona dentro del mes natural, a partir del día de su ingreso Costa Rica. El solicitante deberá acudir personalmente, sin necesidad de cita previa. (Por ejemplo, si la persona ingresa a Costa Rica el 1 febrero 2023 tendrá tiempo de presentar la solicitud hasta el 28 de febrero 2023)

4. Para presentar la solicitud en Costa Rica, la persona debe venir de su país de origen directamente, en caso de no ser así, deberá justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraba antes de llegar a suelo costarricense. (Por ejemplo, si una persona venezolana pasó por Panamá antes de llegar a Costa Rica, deberá ofrecer una justificación razonada de por qué no solicitó refugio en Panamá).

5. Las personas solicitantes de refugio ya no podrán salir de Costa Rica por ningún motivo, mientras su solicitud se encuentra en trámite. De hacerlo, se entenderá como un abandono del proceso y se archivará en forma definitiva.

6. El 1 de marzo de 2023 empezará a regir la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Nicaragua, Venezuela y Cuba. (No se ofrecen detalles al respecto).

7. Todo lo anterior empezará a regir con la publicación de los dos decretos en el Diario Oficial La Gaceta.

8. Estas medidas no tienen efectos retroactivos, es decir no deben afectar trámites presentados antes de la fecha en la que entren a regir los dos decretos, que será el día que sean publicados en el Diario Oficial La Gaceta.