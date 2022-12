Servicio Jesuita activará mecanismos de impugnación contra nuevas medidas migratorias en Costa Rica

Esta organización hará una revisión exhaustiva y rigurosa de las disposiciones anunciadas por el presidente Rodrigo Chaves y denunciará cualquier repercusión que pudiera darse por oponerse a estas ante la comunidad internacional

El Servicio Jesuita de Migrantes de Costa Rica lamentó las nuevas medidas migratorias firmadas por el presidente Rodrigo Chaves este 30 de noviembre porque afectan directamente a los solicitantes de refugio, quienes ya no tendrán de inmediato su permiso laboral y no podrán salir del país.

El presidente de Costa Rica firmó dos decretos. El primero modifica el reglamento de refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales y el segundo corresponde a la Categoría Especial Temporal para Personas Nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, con el fin de liberar el sistema de refugio.

“Nuestro objetivo es proceder oportunamente con la activación de los mecanismos legales de impugnación de las medidas que puedan atentar contra la normativa costarricense y los instrumentos suscritos a nivel internacional, en materia de Derechos Humanos”, detalló el organismo.

En estos puntos el Servicio Jesuita lamenta la intervención del gobierno de Chaves desde el 16 de noviembre que anunció que no permitirá el ingreso de “migrantes económicos”, porque esta acción atenta contra las personas que llegan a suelo tico con necesidades de protección al escapar de la violencia que sufren en sus países de orígenes.

“Lamentamos que el modo intervención del gobierno del señor Chaves esté orientado a la represión, mediante disposiciones que -a todas luces- afectarán a personas con necesidades de protección que llegan a Costa Rica en circunstancias de alta vulnerabilidad y que son víctimas de múltiples formas de violencias y persecución en sus países de origen” indicaron en un comunicado.

Asimismo, el comunicado emitido por el Servicio Jesuita precisa que “la Administración de Gobierno actual está dejando de lado la valiosa oportunidad que tiene de liderar el tema de la movilidad forzada de personas, en los espacios o foros internacionales en los que participa”, y aclara en este que las medidas de contención, rechazo y represión nunca ofrecerán una salida sostenible ni para Costa Rica ni para otro país a mediano plazo.

El Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica expresó que continuarán sumándose activa y colaborativamente a otras iniciativas, nacionales e internacionales, asimismo seguirán orientando a las personas sobre estas nuevas disposiciones e invitaron a otras organizaciones a denunciar cualquier repercusión por negarse a las medidas anunciadas del Ejecutivo.

“Un Estado que se precia de pacífico, democrático y respetuoso de los Derechos Humanos, debiera atender de una manera distinta estas problemáticas, pues son crisis que no pueden ser resueltas por un país en solitario”, cuestionó la organización defensora de migrantes.

Los puntos firmados por Chaves

Estos son los ocho puntos que el gobierno de Costa Rica firmó está tarde, los que han sido cuestionados por el Servicio Jesuita para Migrantes en la vecina del sur.

1. No se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de refugio de forma inmediata, sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución. (No se ha comunicado cuál será dicho procedimiento)

2. Para la renovación del permiso laboral provisional de solicitante de refugio, la persona deberá contar con inscripción a la Caja Costarricense del Seguro Social.

3. Toda nueva solicitud de protección internacional tendrá que ser presentada por la persona dentro del mes natural, a partir del día de su ingreso a Costa Rica. El solicitante deberá acudir personalmente, sin necesidad de cita previa. (Por ejemplo, si la persona ingresa a Costa Rica el 1 febrero 2023 tendrá tiempo de presentar la solicitud hasta el 28 de febrero 2023)

4. Para presentar la solicitud en Costa Rica, la persona debe venir de su país de origen directamente, en caso de no ser así, deberá justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraba antes de llegar a suelo costarricense. (Por ejemplo, si una persona venezolana pasó por Panamá antes de llegar a Costa Rica, deberá ofrecer una justificación razonada de por qué no solicitó refugio en Panamá).