Texas envía autobús con inmigrantes nicaragüenses a residencia de Kamala Harris

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, envió el miércoles 7 de diciembre un nuevo autobús con inmigrantes indocumentados de origen nicaragüense a las puertas de la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington.

La mayoría de inmigrantes son de Nicaragua, entre ellos niños que fueron bajados en las inmediaciones del Observatorio Naval, al noroeste de la capital estadounidense, residencia de Harris, informó la cadena NBC News.

“Hace minutos, un autobús de Texas que transportaba a decenas de migrantes que dicen ser de Nicaragua llegó a las afueras del Observatorio Naval en Washington, DC, donde vive VP Harris”, escribió el periodista Gary Grumbach de NBC News.

Según Grumbach, la oficina del gobernador de Texas dice que han enviado a más de 8400 hombres, mujeres y niños a DC desde abril.

Al mismo tiempo, reportó que los migrantes que llegaron fueron recibidos de inmediato por voluntarios de SAMU First Response, quienes evaluaron sus necesidades y planes de viaje antes de cargarlos en camionetas que se dirigían al lugar de descanso de su organización para ayudarlos a planificar los próximos pasos.

NEW THIS AM: Minutes ago, a bus from Texas carrying dozens of migrants who say they’re from Nicaragua arrived outside of the Naval Observatory in Washington, D.C. - where VP Harris lives.



